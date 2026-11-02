Fortaleza pode garantir G-6 antecipado e Ceará mira permanência na Série B em 2027

Com o fim se aproximando, a Série B do Campeonato Brasileiro começa a ter suas definições. Pela 36ª rodada, de olho na classificação antecipada pelo menos nos playoffs do acesso, o Fortaleza recebe o Atlético-GO, nesta segunda-feira, às 16h, na Arena Castelão, na capital cearense. Oposto na tabela, o rival Ceará pode sacramentar sua permanência em confronto contra o Athletic, às 18h, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

Ajudado pela rodada com o empate do Sport contra o Botafogo-SP, por 1 a 1, no fim de semana, o Fortaleza depende de empate simples para não correr risco de sair entre os seis primeiros colocados. Já uma vitória, faz a equipe de Paulo Autuori chegar a 64 pontos e seguir colado no G-2, zona de acesso direto. Seu adversário, o Atlético-GO, também briga pelo G-6, com 54 pontos, e precisa quebrar uma sequência negativa de quatro jogos para se manter na briga pelo acesso.

Já o Ceará vem adiando sua permanência há pelo menos três jogos. Com 43 pontos, vem de derrota em casa, por 2 a 0, para o Goiás, na última rodada, mas segue com boa vantagem sobre o Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time catarinense foi superado por 1 a 0 no fim de semana para o Náutico, e pode ter o descenso decretado, se juntando a Londrina, América-MG e Ponte Preta, já rebaixados à Série C.

O Athletic soma 44 pontos, e apenas cumpre tabela, uma vez que não briga pelo acesso e muito menos corre risco de rebaixamento.

O jogo que encerra de fato a 36ª rodada, é o duelo direto entre Goiás e CRB, às 20h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Os goianos estão fora da zona de playoffs, mas chegam em alta com quatro jogos de invencibilidade, somando 52 pontos, e com uma vitória ultrapassa justamente os alagoanos, sexto colocado, com 55, que defendem sua posição para seguir dependendo só de si para avançar ao mata-mata.