NBA: Warriors descansam Curry e calouro dá show diante dos Clippers; Doncic se redime de vexame

Eliminado por faltas diante do Los Angeles Lakers na rodada passada da NBA, na qual pouco produziu, o calouro Yaxel Lendeborg precisou de apenas sete jogos para ter a maior performance de sua carreira no Golden State Warriors. Em dia com descanso para o astro Stephen Curry e o pivô Draymond Green, o jovem chamou a responsabilidade no Chase Center e foi o cestinha, com 37 pontos, no triunfo por 124 a 112 diante do Los Angeles Clippers.
Foi a quarta partida do novato com mais de 20 pontos na atual edição da NBA, na qual os Warriors largaram com três derrotas consecutivas e já têm pontuação positiva ao vencerem as últimas quatro partidas. O garoto ainda deu seis assistências e acertou seis bolas de três em 11 tentativas.
Os Clippers contaram com boa atuação do armador Rui Hachimura para vencer o primeiro quarto por 37 a 29. Mas a noite inspirada de Lendeborg, amparada por 21 pontos do reserva de Curry, De'Anthony Melton, além de 17 de Podziemski e de Brandon Williams foram decisivas.
Desde abril de 2010, quando o ainda jovem Curry anotou 42 pontos, que um novato não tinha uma pontuação tão expressiva com a camisa dos Warriors. Lendeborg já tinha feito outra partida com mais de 30 pontos nestes sete jogos iniciais, algo realizado na franquia apenas por Wilt Chamberlain e Rick Barry.
DONCIC SE REABILITA DE VEXAME COM 45 PONTOS E COMANDA OS LAKERS
Um jogo após passar vergonha ao levar drible desconcertante de Stephen Curry e ir ao chão, com o oponente ainda acertando o arremesso de três, Luka Doncic mostrou que não se abalou com o lance. O esloveno anotou 45 pontos e comandou o Los Angeles Lakers nos 131 a 125 diante do Toronto Raptors.
A noite mágica de Doncic, que acertou incríveis oito bolas da linha dos três, ainda foi completada com 15 rebotes na noite deste domingo. Com 98 partidas disputadas pelos Lakers, já são 20 com o astro esloveno anotando ao menos 40 pontos.
CONFIRA OS RESULTADOS DE DOMINGO:
Orlando Magic 97 x 108 Boston Celtics
Indiana Pacers 90 x 98 Brooklyn Nets
Golden State Warriors 124 x 112 Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers 131 x 125 Toronto Raptors
VEJA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:
Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder
Charlotte Hornets x Detroit Pistons
Orlando Magic x Washington Wizards
Philadelphia 76ers x Chicago Bulls
Indiana Pacers x Atlanta Hawks
New York Knicks x Brooklyn Nets
Dallas Mavericks x Sacramento Kings
Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans
Houston Rockets x Boston Celtics
San Antonio Spurs x Utah Jazz
Denver Nuggets x Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers x Miami Heat
Los Angeles Clippers x Toronto Raptors
Golden State Warriors x Phoenix Suns