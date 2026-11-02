Palmeiras x Estudiantes: ingressos da venda geral à final da Libertadores esgotam em 20 minutos

A Conmebol abriu, nesta segunda-feira, 2, ao público geral, a venda de 21 mil ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Em 20 minutos, os ingressos já estavam esgotados na plataforma da entidade máxima do futebol sul-americano.

As entradas em questão foram vendidas a US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil) e dão acesso ao setor leste do estádio, onde haverá torcedores de ambas as equipes. Antes disso, desde quinta-feira, 28, pessoas com cartão de crédito Mastercard emitido no Uruguai já estavam liberados a comprar ingressos por 340 dólares ( R$ 1,8 mil).

Haverá, ainda, uma nova oportunidade para palmeirenses comprarem ingressos para a grande decisão. O planejamento ainda não foi oficializado, mas, no dia 10 de novembro, por meio do Avanti, seu programa de sócio-torcedor, o clube alviverde deve vender ingressos para o setor norte, atrás de um dos gols do Centenário, por 95 dólares (cerca de R$ 500).

A Conmebol confirmou neste sábado, 31 que a partida será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de terminar a edição de 2025 com o vice-campeonato. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o clube paulista tenta conquistar a quarta taça de sua história.

Do outro lado, o Estudiantes busca o quinto título continental. A equipe argentina, campeã em 1968, 1969, 1970 e 2009, não chegava a uma final desde a conquista sobre o Cruzeiro, há 17 anos.