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Kane se prepara para desafio contra Atlético de Madrid, após Bayern sofrer com lesões

Jesús de Miguel estava no Tenerife há um ano
Jesús de Miguel estava no Tenerife há um ano -

Harry Kane tem aproveitado a repercussão de sua histórica conquista da Bola de Ouro. Ele também está entusiasmado por voltar a jogar. O atacante do Bayern de Munique afirmou, na segunda-feira, que está pronto para liderar a equipe em meio a uma série de desfalques - incluindo a ausência do técnico - em busca de um resultado crucial na terça-feira, no confronto pela Champios League contra o Atlético de Madrid.

A lista de lesionados do Bayern inclui Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz e Michael Olise; no entanto, Olise voltou aos treinos nesta segunda-feira e pode estar disponível para a partida contra o time espanhol.

"Tem sido uma espécie de montanha-russa", disse Kane sobre a última semana. "Tivemos momentos bons - para mim, pessoalmente, na semana passada - e alguns momentos difíceis, com a ausência do treinador e as lesões."

O técnico Vincent Kompany está se recuperando em casa após ter passado mal durante um treino na semana passada; ainda não há uma previsão definida para o seu retorno.

"Tudo isso nos uniu ainda mais", comentou Kane. "Estamos sem alguns jogadores fundamentais e sem o nosso treinador, mas isso dá a todos a oportunidade de mostrar o seu valor."

Ele conquistou a Bola de Ouro na semana passada, superando Lamine Yamal e Kylian Mbappé na votação. Ele foi o primeiro jogador do Bayern, em 45 anos, a receber o prêmio.

"Desde a Bola de Ouro, a repercussão tem sido excelente - talvez porque a minha trajetória tenha sido um pouco diferente da de outros vencedores; as pessoas não esperavam que eu chegasse ao nível em que estou hoje", disse o atacante de 33 anos. "Mas, com muito trabalho, determinação e resiliência, consegui alcançar esse objetivo."

Kane voltou a campo pelo campeonato nacional no sábado, mas não conseguiu marcar contra o Borussia Dortmund, em um empate por 2 a 2. O Bayern lidera a Bundesliga apenas pelo critério de saldo de gols.

"Ainda é início de temporada. Parece que já disputamos uma infinidade de partidas, mas ainda há um longo caminho pela frente", disse Kane. "No momento, estamos bem; às vezes, a situação parece pior do que realmente é. Acredito que estamos indo muito bem agora." A pressão é grande para a partida de terça-feira. Ambas as equipes querem evitar ficar ainda mais distantes na classificação da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique ocupa a 14ª posição, com cinco pontos, enquanto o Atlético está em 16º, com quatro pontos.

"Se conseguirmos vencer estes dois próximos jogos - o de amanhã à noite e, na sequência, o da Bundesliga, antes da segunda pausa para as datas Fifa -, estaremos em uma situação muito boa", disse Kane. "E, com sorte, depois disso teremos alguns jogadores retornando. Até lá, precisamos apenas nos manter unidos e continuar fazendo o que estamos fazendo."

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