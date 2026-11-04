Kane se prepara para desafio contra Atlético de Madrid, após Bayern sofrer com lesões

Harry Kane tem aproveitado a repercussão de sua histórica conquista da Bola de Ouro. Ele também está entusiasmado por voltar a jogar. O atacante do Bayern de Munique afirmou, na segunda-feira, que está pronto para liderar a equipe em meio a uma série de desfalques - incluindo a ausência do técnico - em busca de um resultado crucial na terça-feira, no confronto pela Champios League contra o Atlético de Madrid.

A lista de lesionados do Bayern inclui Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz e Michael Olise; no entanto, Olise voltou aos treinos nesta segunda-feira e pode estar disponível para a partida contra o time espanhol.

"Tem sido uma espécie de montanha-russa", disse Kane sobre a última semana. "Tivemos momentos bons - para mim, pessoalmente, na semana passada - e alguns momentos difíceis, com a ausência do treinador e as lesões."

O técnico Vincent Kompany está se recuperando em casa após ter passado mal durante um treino na semana passada; ainda não há uma previsão definida para o seu retorno.

"Tudo isso nos uniu ainda mais", comentou Kane. "Estamos sem alguns jogadores fundamentais e sem o nosso treinador, mas isso dá a todos a oportunidade de mostrar o seu valor."

Ele conquistou a Bola de Ouro na semana passada, superando Lamine Yamal e Kylian Mbappé na votação. Ele foi o primeiro jogador do Bayern, em 45 anos, a receber o prêmio.

"Desde a Bola de Ouro, a repercussão tem sido excelente - talvez porque a minha trajetória tenha sido um pouco diferente da de outros vencedores; as pessoas não esperavam que eu chegasse ao nível em que estou hoje", disse o atacante de 33 anos. "Mas, com muito trabalho, determinação e resiliência, consegui alcançar esse objetivo."

Kane voltou a campo pelo campeonato nacional no sábado, mas não conseguiu marcar contra o Borussia Dortmund, em um empate por 2 a 2. O Bayern lidera a Bundesliga apenas pelo critério de saldo de gols.

"Ainda é início de temporada. Parece que já disputamos uma infinidade de partidas, mas ainda há um longo caminho pela frente", disse Kane. "No momento, estamos bem; às vezes, a situação parece pior do que realmente é. Acredito que estamos indo muito bem agora." A pressão é grande para a partida de terça-feira. Ambas as equipes querem evitar ficar ainda mais distantes na classificação da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique ocupa a 14ª posição, com cinco pontos, enquanto o Atlético está em 16º, com quatro pontos.

"Se conseguirmos vencer estes dois próximos jogos - o de amanhã à noite e, na sequência, o da Bundesliga, antes da segunda pausa para as datas Fifa -, estaremos em uma situação muito boa", disse Kane. "E, com sorte, depois disso teremos alguns jogadores retornando. Até lá, precisamos apenas nos manter unidos e continuar fazendo o que estamos fazendo."