Rubro-Negro procura outro diretor

Com a possível saída de José Boto, o Flamengo já busca um novo diretor de futebol para 2027. O português tem contrato até o fim do ano e não negocia renovação. Segundo a ESPN, Edu Gaspar, ex-dirigente do Arsenal, é um dos nomes avaliados.

O brasileiro foi oferecido pelo empresário Giuliano Bertolucci, mas ainda não há negociações. Edu também passou pelo Corinthians, pela CBF e pelo Nottingham Forest. Atualmente, é diretor do Levski Sofia, da Bulgária.

Além de Edu, o espanhol José María Gallego, conselheiro do Real Betis, está no radar. As partes chegaram a conversar, mas as tratativas esfriaram nos últimos dias.

Outra possibilidade é Alfredo Almeida, gerente das categorias de base. Indicado por Boto em 2025, o português pode ser promovido.