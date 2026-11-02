Goiás aumenta sequência invicta, vence duelo direto contra o CRB e cola no G-6 da Série B

O Goiás embalou nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro para se colocar de vez na briga pelos playoffs do acesso. Neste domingo, encerrando a 36ª rodada, engatou o quinto jogo consecutivo sem perder e conquistou uma vitória importante ao superar o rival direto CRB, por 2 a 1, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), e subindo para o sétimo lugar.

Os gols de Djalma Silva e Cadu fizeram o time goiano pegar o elevador, subindo duas posições e aproveitando os tropeços dos concorrentes Sport e Atlético-GO. Com 55 pontos, está empatado em números de pontos com o próprio CRB, que só terminou a rodada em sexto por conta do saldo de gols superior: 3 a -3.

O Goiás segue como mandante em Goiânia, quando encerra a 37ª e penúltima rodada no domingo, às 19h15, diante da lanterna e já rebaixada Ponte Preta. Já o CRB atua no sábado ainda como visitante, contra o Náutico, às 21h30, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Empurrado pela torcida, o Goiás imprimiu seu ritmo logo de cara e tomou às rédeas da partida. Imprimindo velocidade, se lançou ao ataque e foi empilhando chances. Djalma Silva arriscou cruzado e parou no goleiro Vitor Caetano. Do outro lado, o CRB equilibrou o duelo no meio pro fim, porém pecava nas tomadas de decisões.

Na melhor chance, por pouco Tadeu não falhou feio em chute de Dadá Belmonte. Na reta final, de tanto martelar, enfim o time goiano conseguiu a efetividade que tanto procurou. Djalma Silva teve outra oportunidade, bateu forte rasteiro e abriu o placar, aos 41 minutos, levando a vitória parcial para o intervalo.

A desvantagem obrigou o CRB a sair mais para buscar o jogo na segunda etapa, entretanto seguiu com preciosismo na hora de concluir as jogadas. Quem tirava proveito era o Goiás, explorando ao máximo os espaços e contra-ataques. Jean Carlos era o mais acionado para fazer essa função. O atacante cruzou por duas vezes a bola sem ninguém aproveitar, depois, tentou resolver sozinho e mandou na trave.

Até que em novo contragolpe gerou o escanteio, que terminou em cabeçada de Luiz Felipe na trave e no rebote Cadu ampliou para os goianos aos 30. Entretanto, o CRB reagiu rápido, com Dadá Belmonte descontando na sequência, aos 34, colocando fogo na partida. O gol deu confiança aos alagoanos, que fizeram um bombardeio na reta final, com direito a bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha e Tadeu salvando para garantir a vitória goiana.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 CRB

GOIÁS - Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro (Ramon Menezes) e Nicolas (Rodrigo Soares); Filipe Machado (Juninho), Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima (Jean Carlos); Kadu Sousa e Felipe Clemente (Cadu). Técnico: Mozart.

CRB - Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro (De Lucca), Crystopher e Danielzinho (Douglas Baggio); Dadá Belmonte, Mikael (João Neto) e Vinícius Barata (Thiaguinho). Técnico: Fábio Mathias.

GOLS - Djalma Silva, aos 41 minutos do primeiro tempo. Cadu, aos 30, Dadá Belmonte, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Felipe, Lucas Rodrigues, Luisão e Hereda.

RENDA - R$ 202.950,00.

PÚBLICO - 11.371 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).