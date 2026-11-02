Athletic vira sobre o Ceará, que segue ameaçado pelo rebaixamento na Série B

O Athletic fez valer a pressão diante da torcida e venceu o Ceará de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (02), na Arena Sicredi, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Saulo Mineiro abriu o placar para os visitantes, mas Assis e Jhan Pool marcaram para o time comandado por Alex Souza.

Com o resultado, o Athletic chegou aos 47 pontos e assumiu a 14ª colocação, ultrapassando o Náutico. Já livre do rebaixamento antes de entrar em campo, o clube mineiro aproveitou o compromisso para melhorar sua posição na reta final da competição.

O Ceará permaneceu com 43 pontos, em 16º lugar, e ainda não confirmou a permanência. A vantagem sobre o Avaí, primeiro integrante da zona de descenso, é de seis pontos, justamente a pontuação que resta em disputa. O time catarinense ainda pode alcançar os cearenses e levar vantagem no número de vitórias, caso vença seus dois compromissos e o Vozão perca os dois.

O Athletic começou a partida tomando a iniciativa e encontrando espaços principalmente com Assis. Diante da torcida, o time mineiro empurrou o Ceará para o campo defensivo e criou oportunidades para abrir o placar.

Richard precisou trabalhar duas vezes aos sete minutos para impedir o gol dos mandantes. Aos 14, foi a vez de Luiz Otávio salvar o Ceará em uma finalização de João Miguel, mantendo o empate apesar da pressão.

Mesmo com dificuldades para sair de trás, os visitantes foram mais eficientes na primeira oportunidade decisiva. Aos 21 minutos, Saulo Mineiro recebeu perto da área, ajeitou para a perna direita e finalizou rasteiro para colocar o Ceará em vantagem.

O gol não diminuiu o ímpeto do Athletic. A equipe continuou ocupando o campo ofensivo e encontrou o empate aos 34 minutos. Carlinhos cabeceou na trave, e Assis aproveitou o rebote para mandar para a rede, premiando a insistência dos donos da casa.

O Athletic voltou do intervalo disposto a manter a pressão. Com maior presença no ataque, passou a explorar as jogadas pelos lados e as bolas levantadas na área. A virada saiu aos 19. Kauan Rodrigues cobrou escanteio, e Jhan Pool apareceu completamente livre de marcação para cabecear para o fundo da rede. O zagueiro colocou o time mineiro em vantagem e aumentou a dificuldade do Ceará.

Daniel Paulista promoveu alterações para buscar uma reação. Vina passou a participar da criação, e o Vozão avançou suas linhas, tentando encontrar espaços na defesa adversária. Aos 31, Matheus Araújo recebeu de Vina na entrada da área, conduziu e finalizou à direita do gol, sem exigir defesa de Luan Polli.

O goleiro do Athletic precisou trabalhar pouco depois. Vina acionou Rian Santana pela esquerda, e o atacante encontrou Vinícius Zanocelo. O volante arriscou de fora da área, mas Luan Polli fez boa defesa e impediu o empate.

PRÓXIMOS JOGOS

O Athletic recebe o Atlético-GO no domingo (8), às 16h, novamente na Arena Sicredi. No mesmo dia, às 19h15, o Ceará enfrenta o América-MG na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 2 x 1 CEARÁ

ATHLETIC - Luan Polli; Diogo Batista (Douglas Pelé), Belezi, Jhan Pool (Philipe Sampaio) e Enzo (Zeca); João Miguel, Felipe Negrucci e Jota (Gian Cabezas); Assis, Kauan Rodrigues e Carlinhos. Técnico: Alex Souza.

CEARÁ - Richard; Éder, Luiz Otávio, Gabriel Rocha (Sávio) e Bryan Borges; Richardson (Vina), Vinícius Zanocelo e Melk; Enzo Lodovico (Matheus Araújo), Saulo Mineiro (Renzo López) e Lenny Lobato (Rian Santana). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Saulo Mineiro, aos 21, e Assis, aos 34 minutos do primeiro tempo. Jhan Pool, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Enzo (Athletic); Richardson e Vinícius Zanocelo (Ceará).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 32.300,00.

PÚBLICO - 2.981 torcedores.

LOCAL: Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).