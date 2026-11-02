'Foi pênalti contra o Palmeiras e pênalti hoje', diz Gabigol, endossado por Cuca após derrota

Os santistas ficaram na bronca por um lance polêmico envolvendo o atacante Rony, que teria sido derrubado dentro da área do Red Bull Bragantino na derrota do Santos por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Bragança Paulista.

Primeiramente, ainda na saída do gramado, Gabigol não gostou de ser questionado sobre o desempenho do time. "Você não pode perguntar isso, né? Não, é sério. Nos últimos 12 jogos, a gente perdeu um! A gente tá muito bem. Vocês querem recortar a parte que vocês (jornalistas) querem. Perdemos o jogo e foi pênalti. Foi pênalti contra o Palmeiras e foi pênalti hoje!", disse, também fazendo referência a um lance na vitória palmeirense sobre o Vasco pela Copa do Brasil.

"Perdemos um só jogo, estávamos vindo bem. Vocês só querem recortar da maneira que vocês querem. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti contra o Palmeiras e foi pênalti aqui de novo. Foi ou não foi?", questionou.

O técnico Cuca também reclamou. "Hoje não foi um lance interpretativo. Ele foi tocado, mas o que me espanta é o lance não ser questionado pelo VAR. Se a juíza não tem um bom ângulo, o VAR tem. Não sei o porquê de a árbitra não ser chamada. Faltou uma ajuda do VAR para a juíza", disse em entrevista coletiva.

O treinador ainda não perdeu a esperança de o time conseguir uma vaga na Libertadores. "A derrota não nos impede de brigar pela Libertadores. Nos últimos 12 jogos, sete vitórias e quatro empates no Brasileiro, e só perdemos agora. O time tem jogado bem", afirmou o treinador, que espera contar com Neymar no dia 18, diante do Coritiba. "Acho que vamos conseguir um efeito suspensivo".