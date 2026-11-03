Internacional recebe o Coritiba para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão

A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Coritiba nesta terça-feira (3), às 21h30, no Beira-Rio, com a necessidade de transformar o apoio da torcida em reação contra o rebaixamento. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 35 pontos, enquanto o adversário chega embalado pelo encerramento de um jejum de dois meses sem vitórias.

A diferença entre as equipes é de sete pontos. O Coritiba soma 42, aparece em 11º lugar e tenta encaminhar a permanência na elite. Para os gaúchos, a situação exige uma resposta imediata: o Mirassol, primeiro clube fora da zona de descenso, tem 37 pontos.

Uma vitória levaria o Internacional aos 38 e abriria a possibilidade de deixar o Z-4, dependendo dos demais resultados da rodada. Já o Coxa pode alcançar os 45 e ampliar a distância para os concorrentes da parte inferior da classificação. No primeiro turno, os clubes empataram por 2 a 2 no Couto Pereira.

O Internacional tenta se recuperar de uma derrota especialmente dolorosa. Na rodada anterior, abriu o placar contra o Fluminense no Maracanã, com Alan Patrick, mas sofreu a virada por 2 a 1. O segundo gol do adversário saiu nos acréscimos, frustrando a possibilidade de pontuar fora de casa.

Além do resultado, o compromisso deixou preocupações físicas. Alan Patrick e Thiago Maia apresentaram problemas musculares e viraram dúvidas para o confronto com o Coritiba. A dupla passou a ser acompanhada pelo departamento médico, e a presença de ambos depende das avaliações.

Sem o camisa 10, Eduardo Baptista pode utilizar Vitinho ao lado de Alerrandro e Bernabei. A mudança exige uma reorganização ofensiva, já que Alan Patrick concentra parte importante da criação colorada. Bruno Henrique aparece como alternativa para o meio-campo e também pode ajudar na distribuição das jogadas.

Outras alterações são esperadas entre os titulares. Gabriel Mercado e Rodrigo Villagra disputam as vagas ocupadas por Maripán e Ronaldo na partida contra o Fluminense. O treinador busca uma formação que ofereça maior segurança e permita ao time pressionar sem se expor excessivamente.

O Coritiba desembarca em Porto Alegre com um cenário mais favorável depois de derrotar o Vitória por 2 a 0, no sábado, no Couto Pereira. Pedro Rocha e Tinga marcaram os gols que encerraram uma sequência de sete partidas sem vencer.

O resultado também representou uma resposta à mudança no comando técnico. Fernando Seabra foi demitido após a derrota para o Grêmio, e Guila Bossle assumiu interinamente. A diretoria confirmou a manutenção do profissional para o compromisso no Beira-Rio.

A avaliação do departamento de futebol levou em conta o intervalo curto entre as partidas e o conhecimento que a comissão permanente tem do elenco. Depois da vitória, o clube optou pela continuidade do trabalho durante a preparação para enfrentar o Internacional.

A tendência é que Bossle preserve a base utilizada contra o Vitória. Josué aparece como referência na organização, enquanto Pedro Rocha chega com a confiança do gol marcado na última rodada. A equipe tenta aproveitar o momento para conquistar pontos fora de casa e evitar uma nova aproximação da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORITIBA

INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo) e Matheus Bahia; Vitinho, Alerrandro e Bernabei. Técnico: Eduardo Baptista.

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Nicolás Fonseca, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Guila Bossle.

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).