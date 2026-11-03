Mirassol visita a Chapecoense para se afastar do Z-4 e pode decretar queda do rival

Apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, o Mirassol visita a Chapecoense nesta terça-feira (3), às 19h30, na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há duas partidas, o time paulista busca uma reação para defender sua posição fora do Z-4 diante de um adversário que pode ter a queda para a Série B confirmada na rodada.

Com 37 pontos, o Mirassol é o primeiro clube fora da zona de descenso, seguido pelo Corinthians, que soma 36. A equipe comandada por Rafael Guanaes vem de empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Maião, e derrota por 2 a 0 para o próprio Corinthians, fora de casa, resultado que aumentou a pressão na disputa pela permanência.

A situação da Chapecoense é ainda mais delicada. Com apenas 21 pontos, o time catarinense perdeu três dos últimos quatro compromissos e chega de uma derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, como visitante. A equipe de Rafael Lacerda precisa reagir para prolongar suas chances de escapar do rebaixamento.

Rafael Guanaes terá de modificar o ataque do Mirassol. Expulso diante do Corinthians, Bruno Santos cumpre suspensão, assim como Edson Carioca, que recebeu o terceiro cartão amarelo. André Luiz deve assumir a função de referência ofensiva, enquanto Carlos Eduardo aparece como opção para a outra vaga.

O treinador também avalia uma alteração no meio-campo. Reserva na última rodada, Denilson pode entrar no lugar de Walisson para aumentar a participação do setor na construção das jogadas e na chegada à área adversária.

Um dos principais nomes do elenco, o lateral-esquerdo Reinaldo cobrou tranquilidade depois da derrota para o Corinthians. O confronto foi marcado pela expulsão de Bruno Santos, contestada pelos jogadores do Mirassol.

"Essas coisas são complicadas, ainda mais para a nossa equipe, que não tem muita força no cenário do Campeonato Brasileiro. É nós e nós dentro de campo e a nossa direção lá em Mirassol. Sabemos que a maioria das equipes do campeonato não quer ir lá em Mirassol. Temos que manter a tranquilidade", afirmou.

A Chapecoense terá os retornos dos volantes Yago Felipe e Camilo, que cumpriram suspensão contra o Bragantino. Os dois devem reassumir a titularidade, com Bruno Matias e David passando a ser opções no banco de reservas.

Outra possível novidade é a entrada do centroavante Túlio Eduardo. Para reforçar o ataque, Rafael Lacerda pode retirar o defensor Fernando e escalar o jogador ao lado de Marcinho e Yannick Bolasie.

Após o revés em Bragança Paulista, o treinador destacou a competitividade da equipe no primeiro tempo, mas reconheceu a dificuldade para reagir depois que o adversário ampliou a vantagem.

"Eu vi um time competitivo contra o Bragantino no primeiro tempo. É muito difícil, na situação que a gente está, fazer um primeiro tempo equilibrado como nós fizemos. Quando sofremos o segundo gol, o baque foi muito grande. As bolas do Bragantino entraram, as nossas não, infelizmente. É pedir desculpas ao torcedor", disse.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X MIRASSOL

CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Yannick Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Alesson, André Luis e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).