Luxemburgo diz que recusaria convite para ajudar Seedorf no Corinthians: 'Menor possibilidade'

Vanderlei Luxemburgo afirmou que recusaria um eventual convite para assumir o cargo de coordenador de futebol do Corinthians e ajudar o técnico Clarence Seedorf, que chegou ao clube no mês passado. O histórico treinador desejou sorte ao holandês na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas educadamente se posicionou sobre o assunto discutido nos últimos dias.

"Falei que faria nove jogos no Corinthians (como treinador) por gratidão, porque o Alberto Dualib me deu a mão quando mais precisava. Mas, assim que contratou o Seedorf não tem a menor possibilidade de eu ir, espero que dê certo. Para ir como coordenador, não iria", afirmou, em entrevista à VIP FM 90,9.

Luxemburgo usou as redes sociais para negar qualquer convite do Corinthians. A diretoria, segundo informações do Estadão, também não procurou o treinador para qualquer cargo neste momento.

O nome de Luxa surgiu como pauta nos últimos dias como eventual favorito a assumir função de coordenador técnico no Corinthians e auxiliar Seedorf na reta final do Brasileirão. O clube, desde a demissão de Marcelo Paz da direção executiva de futebol, conta com o ex-goleiro Júlio César no trabalho de transição entre comissão técnica, elenco e diretoria.

"Eu, Luxemburgo, precisaria que mudasse muito rápido o futebol brasileiro, para que o executivo volte a ser gerente e o treinador volte a ser head coach", disse.

"Eu sempre estive colado na base, de tarde até de noite, então acho que não iria contribuir nada. Não vou fazer milagre, faria o que sempre fiz como técnico", acrescentou.

Luxa está fora do mercado desde 2023, quando deixou o Corinthians em meio à briga contra o rebaixamento, mesmo cenário vivido atualmente pela equipe.

Na última passagem pelo Parque São Jorge, Luxemburgo dirigiu o time por quase cinco meses e obteve um aproveitamento de 48% dos pontos, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.