PSG faz 4 gols em 8 minutos, massacra Villarreal e mantém 100% na Champios League

O Paris Saint-Germain deu uma amostra de sua força, nesta terça-feira, ao golear o Villarreal, por 6 a 0, na Espanha, em jogo válido pela quarta rodada da fase da liga da Champions League. Os quatro primeiros gols foram marcados na primeira etapa entre o 9 e o 17º minuto de jogo.

Com o resultado, o time, que luta pelo tricampeonato consecutivo da maior competição da Europa, lidera a competição com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias seguidas. São 20 gols marcados e apenas cinco sofridos. O Villarreal é apenas o 26º.

Vindo de boas atuações na temporada, o Villarreal tentou atacar o PSG nos primeiros minutos. O time francês adiantou a marcação, pressionou a saída de bola e colecionou gols rapidamente.

O primeiro gol, aos nove minutos, marcado por João Neves, saiu após cobrança de escanteio. Os dois seguintes foram conquistados em saídas de bola erradas da equipe espanhola. Doué marcou aos 12 e Mayulu conferiu aos 13.

Atordoado, o Villarreal observou o PSG trocar passes dentro de sua área para concretizar a goleada, aos 17 minutos, com a finalização de Fabián Ruiz. Com a vitória praticamente garantida, a equipe do técnico Luis Enrique administrou a vantagem até o final da primeira etapa.

Enganou-se quem achou que o PSG iria diminuir o ritmo no início da etapa final. Aos cinco minutos, Vitinha fez belo lançamento para Fabián Ruiz, que definiu com grande categoria para fazer 5 a 0.

Daí para frente, o jogo passou a ter u ritmo mais tranquilo, com o PSG satisfeito e o Villarreal sem qualquer possibilidade de reação. Mas ainda havia tempo para o sexto gol parisiense, marcado por Boly, aos 34 minutos.

EM MADRI

Em um jogo bastante disputado, Bayern de Munique e Atlético de Madrid

No primeiro tempo, que terminou sem gols, o Bayern teve melhores momentos e Harry Kane, vencedor do prêmio Bola de Ouro, teve duas chances de marcar, mas não teve sucesso.

Pelo Atlético, chamou a atenção a força e vontade do grandalhão atacante Sorloth, que travou bela disputa com o forte zagueiro Upamecano.

Em um jogo tão equilibrado, qualquer erro pode ser fatal. O zagueiro Normand bobeou dentro da área e o jovem Karl foi esperto para abrir o placar, aos nove minutos, para o Bayern.

O Atlético tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou um Bayern com muita força para lutar pela posse de bola. Upamecano acertou o travessão de Oblak e Kane lutou muito para deixar sua marca.

Aos 29, após o Bayern roubar mais uma bola no campo do Atlético, Kane deu lindo passe para Laimer, que mostrou muita calma para esperar o momento certo de finalizar e fazer 2 a 0 para o Bayern.

O segundo gol sofrido desestruturou o Atlético, que ficou mais próximo de levar o terceiro a conseguir o primeiro. O time alemão soma oito pontos, enquanto o Atlético de Madri permanece com quatro.

OUTROS JOGOS

LASK 4 X 0 Slovan Bratislava, Feuernoord 0 x 3 Internazionale de Milão, Bodoe/Glimt 0 x 0 Lille.