Rafa Câmara fará estreia na F1 no GP de São Paulo após saída de Ocon da Haas

Rafael Câmara estará no grid do GP de São Paulo. O jovem brasileiro, recém-anunciado pela Haas para correr em 2027, terá sua estreia antecipada após a saída de Esteban Ocon da escuderia. O francês deixou a equipe após desentendimentos com integrantes do time durante o GP da Cidade do México. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 3.
O piloto era cotado para correr ao lado de Oliver Bearman desde que Ocon foi afastado na última etapa. Na ocasião, a um dia da corrida, a Haas anunciou que a vaga seria ocupada pelo japonês Ryo Hirakawa, piloto reserva da escuderia desde 2025. O asiático fez sua estreia na Fórmula 1 e terminou a prova na 10ª colocação.
Em comunicado, Ayao Komatsu, chefe da Haas, afirmou que a decisão foi tomada pensando no futuro da equipe e elogiou o desempenho de Rafa nos testes. O dirigente também comentou a saída de Ocon e deixou claro que as conversas entre o piloto e a escuderia permanecerão em caráter privado.
"As conversas que se desenrolaram entre a equipe e Esteban permanecem um assunto interno, e continuaremos respeitando a natureza privada de situações tratadas a portas fechadas", escreveu em trecho da carta divulgada.
ESTREIA DO BRASILEIRO EM CASA TRAÇA PARALELO COM SENNA
A estreia de Rafa Câmara será em solo brasileiro, assim como aconteceu com Ayrton Senna em 1984. O tricampeão mundial fez sua primeira corrida na Fórmula 1 no GP do Brasil daquele ano, disputado no antigo circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Já Câmara vai pilotar em Interlagos, palco da primeira vitória de Senna no GP do Brasil, em 1991, quando conquistou o resultado diante da torcida brasileira.
RAFA CÂMARA LIDERA A FÓRMULA 2 EM SEU ANO DE ESTREIA NA CATEGORIA
Nascido no Recife, Rafa Câmara começou sua trajetória no automobilismo ainda criança, aos seis anos, no kart. O pernambucano permaneceu na modalidade até 2021, quando conquistou títulos como a WSK Champions Cup e a WSK Super Master Series, além de terminar como vice-campeão europeu.
No mesmo ano, foi selecionado para integrar a Academia de Pilotos da Ferrari. Em 2022, passou a competir em carros de fórmula, com participações nos campeonatos de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, da Itália e da Alemanha.
A ascensão pelas categorias de base ganhou força em 2024, quando conquistou o título da Fórmula Regional Europeia (FRECA). Na temporada seguinte, estreou na Fórmula 3 e foi campeão logo em seu primeiro ano, com quatro vitórias nas corridas principais e cinco pódios. Em 2026, subiu para a Fórmula 2 pela Invicta Racing e também assumiu a liderança do campeonato, com 207 pontos na classificação.