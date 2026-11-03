Mirassol vira, respira contra o Z-4 e decreta o rebaixamento da Chapecoense no Brasileirão

O Mirassol ganhou um ótimo respiro na sua luta contra o rebaixamento. Em duelo direto, desperdiçou uma penalidade, mas contou com uma falha grotesca do goleiro virar para a cima da Chapecoense, por 2 a 1, jogando na Arena Condá, em Chapecó. O resultado confirmou matematicamente o descenso do time catarinense à Série B de 2027.

A Chapecoense até saiu na frente, com Kauan, e ainda viu Reinaldo perder um pênalti na sequência. Antes da ida ao intervalo, um pênalti pra lá de polêmico, onde Reinaldo se redimiu. No segundo tempo, o lance que decretou o rebaixamento. Shaylon arriscou de fora da área e o goleiro Anderson falhou duas vezes antes de mandar contra a própria meta.

Com o resultado, o Mirassol subiu de momento para a 12ª colocação, com 40 pontos e ainda tem um jogo a menos para cumprir, contra o Vasco. Já a Chapecoense, somente a vitória manteria o time vivo na divisão e agora segue na lanterna, estacionado com 21 pontos, rebaixado com quatro rodadas de antecedência.

O Mirassol volta a campo no sábado (14), voltando a ser mandante após dois jogos fora, em duelo contra o Atlético-MG, às 18h30, no Estádio Campos Maia, no interior paulista. Já a Chapecoense apenas cumpre tabela na quarta-feira (18), em visita ao Remo, às 20h, no estádio Mangueirão, na capital paraense.

Precisando do resultado, a Chapecoense se lançou ao ataque nos primeiros minutos. A estratégia surtiu efeito e aos 11, abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Kauan subiu e testou para as redes. O Mirassol teve a reação nos pés de Reinaldo na sequência, mas o lateral desperdiçou a penalidade, carimbando a trave esquerda. Depois do início movimentado, a partida caiu de produção, mais pela qualidade das equipes, mostrando o motivo de estarem brigando na parte de baixo da tabela.

Com erros de passes e tomadas de decisões equivocadas, tanto os donos da casa, quanto os visitantes perderam chances promissoras de gols. Até que nos acréscimos, Alesson se enroscou com Eduardo Doma dentro da área. O juiz assinalou pênalti e manteve a decisão mesmo após rever o lance no VAR. O lance gerou protestos da torcida e jogadores da Chapecoense. Desta vez, Reinaldo não desperdiçou e igualou o placar, aos 48, levando a igualdade para o vestiário.

O Mirassol voltou com outra postura do intervalo. Mais concentrado, trabalhou melhor a posse da bola e contou com erro grotesco de Anderson para virar o placar. Shaylon bateu de fora da área, o goleiro espalmou esquisito e depois errou ao afastar a bola, jogando contra a própria meta. O gol deixou o time paulista com mais segurança em campo para ditar o ritmo e passar a explorar os contra-ataques.

Com o passar do tempo, o Mirassol passou a gastar tempo, trocando passes na linha defensiva e se expondo pouco no ataque. A Chapecoense até ensaiou alguns lances de perigo, mas pecava nas conclusões. Na reta final, o time paulista se abdicou totalmente do jogo, se fechou na defesa. Apesar dos catarinenses terem mais a posse de bola, não chegaram a ameaçar a vitória do Mirassol e confirmaram o seu descenso para a Série B.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 MIRASSOL

CHAPECOENSE - Anderson; Heitor, Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (David) e Giovanni Augusto (Miguel Carvalho); Marcinho (Borrero), Túlio Eduardo (Franco Rossi) e Bolasie (Kevin Ramírez). Técnico: Rafael Lacerda.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura (Willian Machado), Denilson (Aldo Filho), Eduardo (Carlos Eduardo) e Shaylon (Chico Kim); Alesson (Fernandinho) e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Kauan, aos 11, Reinaldo, aos 48 minutos do primeiro tempo. Anderson, contra, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Camilo, Bruno Pacheco, Eduardo Doma, Denilson e Shaylon.

RENDA - R$ 223.020,00.

PÚBLICO - 5.706 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).