Agora só faltam 'cincun'!

A apenas cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo encara o Grêmio hoje, às 19h30, no Maracanã, em um duelo que carrega uma lembrança para lá de especial. Com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, o Rubro-Negro quer ficar mais perto de soltar o grito de 'campeão'.

Agora, com apenas os compromissos do campeonato pela frente, o Mengão encara as rodadas restantes como cinco finais. Na contagem regressiva para conquistar a décima taça do torneio, o Mais Querido pode se colocar em uma situação bem confortável caso vença o Imortal e também derrote o Athletico-PR, no dia 18. Se confirmar os dois triunfos em casa, a equipe de Leonardo Jardim terá a chance de conquistar o título diante do Alviverde, dia 21 de novembro, no Nubank Parque.

Agora, porém, é momento de focar no Grêmio, que traz ótimas recordações. Em 2019, ano em que conquistou o bi da Libertadores após 38 anos sem chegar à decisão e encerrou um jejum de dez anos para levantar o heptacampeonato brasileiro, o Flamengo aplicou uma goleada histórica por 5 a 0 sobre o Tricolor, no Maraca, e carimbou a vaga na final continental. Na época, o Mengão era comandado por Jorge Jesus, que é português como Leonardo Jardim. Do outro lado, Renato Gaúcho, que depois chegou a treinar do Fla, em 2021.

O Imortal irá poupar titulares e não terá seus principais jogadores, Carlos Vinícius e Weverton, suspensos. No Fla, a volta de Carrascal é a novidade, já que Plata cumpre suspensão e Paquetá sente dores no joelho esquerdo.