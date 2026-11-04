Fla cai na Copa do Brasil sub-20

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20 após perder por 1 a 0 para o Operário-PR, ontem, pelo jogo de volta das quartas de final, no Luso-Brasileiro. Com o empate sem gols na partida de ida, no último dia 27, em Ponta Grossa, o placar garantiu a classificação da equipe paranaense para as semifinais. O gol da vitória foi marcado por Germano, no segundo tempo, após aproveitar um erro na saída de bola rubro-negra.
Nos minutos finais da partida, alguns jogadores do Mengão demonstraram insatisfação com o resultado.