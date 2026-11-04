Fogão encara freguês

A três pontos da zona de rebaixamento, o Botafogo entra em campo hoje, às 21h30, no Nilton Santos, tentando afastar o risco de queda para a Série B. Para isso, enfrenta um adversário que traz boas lembranças e costuma sofrer nas mãos do Glorioso, o freguês Atlético-MG.

No passado recente, o torcedor tem ótimas recordações dos confrontos contra os mineiros. O time, hoje comandado por Tite, tem sido algoz do rival: desde 2024, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades, e o Botafogo leva ampla vantagem, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Uma dessas vitórias do Glorioso é uma das mais importantes da história do clube: a final da Libertadores de 2024, quando o Botafogo se sagrou campeão ao ganhar por 3 a 1, na Argentina. Autor de um dos gols do título, Júnior Santos deve desfalcar o Glorioso. Após o ano mágico de 2024, o jogador foi contratado pelo Atlético-MG por R$ 48 milhões, mas não se adaptou ao Galo e retornou ao Botafogo em março deste ano, por empréstimo. Como o atleta pertence ao clube mineiro, a diretoria do Fogão teria de desembolsar R$ 1 milhão para escalá-lo.

Além do histórico que beneficia o Glorioso, o torcedor do Botafogo tem mais um motivo para acreditar nos três pontos. Envolvido na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Atlético-MG deve mandar a campo um time alternativo. Os mineiros perderam o jogo de ida por 2 a 0, em Porto Alegre, e tentarão reverter a desvantagem no próximo sábado.