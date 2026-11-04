Raphinha faz dois e comanda show

Em um verdadeiro show no Camp Nou, o Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0, pela 4ª rodada da fase classificatória da Liga dos Campeões. O time catalão foi dono de um espetáculo, mas foi Raphinha quem atraiu os holofotes ao marcar dois dos três gols. Lamine Yamal completou o placar.

Com os três gols e a vitória, o Barça igualou os nove pontos do Villa na classificação geral e assumiu a vice-liderança. Já Raphinha, melhor jogador da atual temporada europeia, alcançou a marca de 19 gols em 13 jogos disputados.

Apesar de o Barça ter sido dominante dentro de casa, o Aston Villa esteve longe de ser inofensivo. Com uma defesa repleta de desfalques, os anfitriões não demoraram para abrir o placar, com Yamal, em falha de João Gomes, ex-Fla. Porém, à medida que o time de Hansi Flick aumentava o volume de jogo ofensivo, deixava espaços nas costas da defesa, sustentada por jovens como Fariñas e Gerard Martín. Assim, os Villans tiveram campo para correr, mas não foram bem nas conclusões, com Manzambi (duas vezes) e com João Gomes.

Foi na segunda etapa que começou o show de Raphinha. O camisa 11 do Barcelona fez o primeiro depois de um leve desvio no chute, que tirou as chances de defesa de Suzuki. Na sequência, o atacante brasileiro recebeu o cruzamento de João Cancelo e escorou para o gol.

Outros jogos de ontem: Shakhtar Donetsk 0 x 1 Sporting; Galatasaray 2 x 0 Stuttgart; Atlético de Madrid 0 x 2 Bayern de Munique; Bodo/Glimt 0 x 0 Lille; Feyenoord 0 x 3 Inter de Milão; LASK 4 x 0 Slovan Bratislava; Manchester United 3 x 2 Roma; e Villarreal 0 x 6 PSG.

Jogos de hoje: 14h45: AEK x Real Madrid; Fenerbahçe x Liverpool. 17h: Leipzig x Manchester City; Slavia Praga x Arsenal; PSV Eindhoven x Club Brugge; Porto x Napoli; Lens x Como; Viking x Sabah e Borussia Dortmund x Real Betis.