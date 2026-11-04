Flamengo recebe Grêmio para ampliar vantagem na liderança do Brasileirão

O Flamengo tenta aproveitar o embalo da goleada sobre o Vasco para dar mais um passo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (4), às 19h30, recebe o Grêmio no Maracanã, pela 34ª rodada, com a possibilidade de abrir provisoriamente seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras. O adversário chega com três vitórias consecutivas, mas ainda pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento.

Líder com 73 pontos, o time de Leonardo Jardim entra em campo antes do principal concorrente, que soma 70 e enfrenta o Remo na quinta-feira. Uma vitória permitirá aos cariocas transferir a pressão para os paulistas nesta reta final, que ainda terá confronto direto entre os candidatos ao título.

O Grêmio, por sua vez, iniciou a rodada na 15ª colocação, com 37 pontos, apenas um acima do Corinthians, primeiro integrante do Z4. A reação recente deu fôlego ao clube gaúcho, que também disputa uma vaga na final da Copa do Brasil.

A vitória por 4 a 1 sobre o Vasco reforçou a confiança rubro-negra depois da eliminação para o Estudiantes na semifinal da Libertadores. Pedro e Samuel Lino marcaram duas vezes cada e comandaram o resultado que manteve o Flamengo na liderança.

Os dois também aparecem entre os principais responsáveis pela produção ofensiva no Brasileirão. Pedro soma 18 gols, enquanto Lino tem 11. Juntos, fizeram 29 dos 68 gols do time, aproximadamente 43% do total.

O Flamengo chegou à rodada com 22 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Além da pontuação, leva vantagem sobre o Palmeiras no número de triunfos, primeiro critério de desempate: 22 contra 20.

A principal novidade à disposição de Leonardo Jardim é Carrascal, que cumpriu suspensão no clássico. O colombiano deve ocupar a vaga de Gonzalo Plata, ausente pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador também não terá o meia Lucas Paquetá, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Danilo continua afastado após procedimentos cirúrgicos na mandíbula, enquanto Alex Sandro segue como baixa por problema muscular.

Sem o lateral, Emerson Royal aparece como opção para permanecer no setor esquerdo, com Ayrton Lucas também na disputa. A tendência é manter a base que enfrentou o Vasco, com Erick Pulgar e Jorginho na sustentação do meio-campo e Arrascaeta na articulação.

Saúl e Anthony Valencia podem ampliar as alternativas no banco. O espanhol voltou aos treinamentos com o grupo depois de dores na coxa esquerda, enquanto o equatoriano se recuperou de conjuntivite. A presença dos dois entre os relacionados depende da avaliação final da comissão técnica.

Depois de vencer Coritiba e Athletico-PR pelo Brasileirão, o Grêmio bateu o Atlético-MG por 2 a 0, no domingo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. A sequência ajudou a recuperar a confiança, mas não resolveu a situação na competição de pontos corridos.

O encontro no Maracanã acontece entre os dois jogos diante dos mineiros. A volta será no sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o que leva Renato Gaúcho a avaliar o desgaste do elenco antes de definir os titulares.

"Não estamos com a vida resolvida no Brasileirão. A cada três dias é uma decisão para nós e temos que correr atrás", afirmou Renato.

Duas mudanças são obrigatórias: o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinícius cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Grando e Braithwaite são os principais candidatos às vagas.

Na defesa, Kannemann volta a ficar disponível e pode substituir Balbuena. A tendência é de manutenção do esquema com três zagueiros, ao lado de Gustavo Martins e Wallace.

Marlon, que sofreu uma pancada na panturrilha diante do Atlético-MG, é dúvida. Caio Paulista aparece como alternativa para a esquerda. Villasanti e Amuzu também terão a condição física avaliada, com Dodi e Tetê entre as opções para eventuais alterações.

Pavón, Nardoni, Danilo Barbosa e Diego Caito permanecem entre as baixas médicas. As ausências reduzem as possibilidades de Renato em uma semana que exige atenção tanto à permanência na Série A quanto ao mata-mata nacional.

O retorno de Carrascal também recupera um personagem decisivo do primeiro encontro entre os rivais no campeonato. Em Porto Alegre, o colombiano marcou o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0, aos 23 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x GRÊMIO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Gustavo Martins, Kannemann e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti (Dodi) e Caio Paulista (Marlon); Enamorado, Braithwaite e Amuzu (Tetê). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).