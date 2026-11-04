Vasco pega o Athletico-PR na Arena da Baixada de olho no jogo decisivo pela Copa do Brasil

Depois de perder para o Palmeiras na primeira partida semifinal da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (04) enfrenta o Athletico-PR, às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada.

Este confronto também é muito importante, porque o Vasco busca pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O time carioca tenta interromper a sequência negativa e ganhar tranquilidade na reta final da competição.

O Vasco vem de duas derrotas consecutivas. No Brasileirão, foi goleado por 4 a 1 pelo Flamengo e, em seu compromisso mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Com 38 pontos, o time carioca ocupa uma posição próxima à zona de rebaixamento, apenas dois pontos à frente do Corinthians, que abre o Z-4. No próximo domingo (08), volta a enfrentar o Palmeiras, desta vez em São Januário, pelo confronto decisivo que vai definir um finalista à Copa do Brasil.

O atacante Andrés Gómez vive a expectativa de voltar. Desfalque nas últimas duas partidas por conta de dores no pé esquerdo, ele treinou e deve ser relacionado. A tendência é que ele aumente as opções do técnico Pedro Emanuel no banco de reservas.

A comissão técnica deve promover mudanças em relação ao time que enfrentou o Palmeiras visando o segundo duelo contra os paulistas. O zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes e o atacante Facundo Colidio podem ser substituídos por Lucas Freitas, Jair e David, respectivamente.

Pedro Emanuel analisou a luta do Vasco no Campeonato Brasileiro, destacando que o time 'não pode deixar o ritmo cair' para evitar a queda à Série B.

"Eu sempre disse que essa luta vai ser até o final. Temos seis jogos para disputar. Vamos ter adversários difíceis e estamos num momento decisivo no campeonato. Se tem uma coisa que esse elenco tem me mostrado, é que eles têm um espírito de missão muito grande", disse o técnico.

O zagueiro Carlos Cuesta, que se recupera de uma lesão no quadril, e o volante Barros, que recentemente sofreu um corte no pé em um acidente de carro, são desfalques.

Do outro lado, o Athletico-PR busca a recuperação após três partidas sem vencer. Na rodada passada foi derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio, em Porto Alegre, e agora tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer.

Na quinta colocação, com 54 pontos, o clube rubro-negro busca se manter na parte de cima da tabela e seguir na zona de classificação para a pré-Libertadores de 2027.

O Athletico-PR conta com reforços importantes. O lateral-direito Gilberto Moraes e o volante Jadson, desfalques na última rodada por conta do acúmulo de cartões amarelos, ficam disponíveis e devem ser titulares. Diante deste cenário, Portilla e Léo Derik, atletas que começaram jogando contra o Grêmio, podem perder espaço.

Questionado por parte da torcida do Athletico-PR, o goleiro Mycael deve seguir entre os titulares. Mesmo com a concorrência do experiente Santos, o garoto segue com a confiança do técnico Odair Hellmann.

"Sobre a substituição de um jogador ou outro, precisamos de calma. Senão, vamos ficar trocando e não vamos encontrar uma solução. Isso vai gerar mais intranquilidade e falta de confiança. Estamos fazendo mais coisas boas na competição e vamos ter tranquilidade nas decisões que precisamos tomar."

O lateral-esquerdo Claudinho, que se recupera de uma grave cirurgia no joelho, é baixa já esperada pela comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VASCO

ATHLETICO-PR - Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Stiven Mendoza; Leozinho e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Santiago Sosa, Jair e Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte e David. Técnico: Pedro Emanuel.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).