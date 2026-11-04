Santos convoca sócios para votar mudança que pode aproximar transformação em SAF

A Comissão do Estatuto do Santos convocou os associados para votarem, neste domingo, uma possível mudança que pode levar o clube a transformar a administração do futebol em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A proposta discutida pelo grupo e Conselho Deliberativo, que será colocada em votação, prevê a alteração da porcentagem de controle de um eventual parceiro. A mudança permitiria a um interessado comprar 80% das ações do futebol santista.

Atualmente, o regimento estabelece o Santos como sócio majoritário (51%), o que, segundo a defesa da Comissão do Estatuto, afasta potenciais parceiros no atual cenário do futebol com o crescimento das SAFs no Brasil.

O anúncio da reunião ocorre em paralelo a uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido do candidato Ivan Luduvice para suspender a assembleia geral deste domingo.

A juíza Sheyla Romano dos Santos Moura fundamentou que não há elementos de prova suficientes para evidenciar as supostas irregularidades cobradas por Luduvice, como o cerceamento de voto de conselheiros e uma falta de auditoria independente na plataforma de votação.

De acordo com comunicado divulgado, o processo de construção de uma SAF no Santos levaria no mínimo 90 dias, o que impediria a venda neste ano. O clube terá eleições no dia 12 de dezembro.

O atual presidente Marcelo Teixeira deve concorrer à reeleição contraMaurício Maruca, José Renato Quaresma e Wladimir Mattos, além de Ivan Luduvice.

O Santos tem na mesa uma oferta não-vinculante de compra por R$ 2 bilhões do grupo Santo Domingo (SDC), dos Estados Unidos.

O plano é usar R$ 1 bilhão para pagar dívidas e R$ 1 bilhão para investimentos em estrutura e futebol. A SDC só efetivará a proposta vinculante caso a mudança estatutária seja aprovada neste domingo.

Além da proposta sobre a SAF, os associados vão votar sobre outras mudanças importantes no estatuto, como o fim do Conselho Gestor e uma possível remuneração para o presidente e o vice-presidente, com eventual aprovação futura do Conselho Deliberativo.

CONFIRA O COMUNICADO OFICIAL:

Sr Associado(a) do SANTOS FUTEBOL CLUBE

Assembleia Geral

No próximo domingo, dia 08/11, das 10h às 17h, será realizada a Assembleia Geral para a aprovação ou reprovação do Estatuto Social.

Votação presencial e à distância

A votação será presencial, na Vila Belmiro, ou por meio remoto, através de qualquer dispositivo eletrônico como computador, tablet ou celular.

Uma das inovações desta votação é que o associado poderá exercer o seu direito de voto a distância sem necessidade de registro prévio no SANTOS.

PROPOSTAS DE MODIFICAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL

Importante ressaltar que nós, da Comissão de Estatuto, estivemos abertos e atentos a todos os pleitos que recebemos.

Todos os pontos desta nova versão de Estatuto Social foram propostos pela CE com base em sugestões de Conselheiros e associados, encaminhadas por e-mails, em reuniões e emendas dos Conselheiros e órgãos internos do SANTOS.

Abaixo apontamos algumas das principais alterações previstas no novo Estatuto Social, em relação ao Estatuto vigente.

MUDANÇA DO PERCENTUAL DA PROPORÇÃO DA SAF

A mudança feita para 80/20% na SAF permitirá ao SANTOS o recebimento de propostas concretas de empresas e/ou pessoas físicas interessadas em se associar ao SANTOS, o que não ocorre hoje devido ao Estatuto atual, que determina a proporcionalidade de 51% do SANTOS e 49% para a pessoa física ou jurídica que queira ser parceira do clube.

A previsão do Estatuto vigente de que o SANTOS seja sócio majoritário de uma eventual SAF constituída afastou eventuais interessados até o presente momento.

É preciso ressaltar que o procedimento para uma constituição de SAF no novo Estatuto Social é bastante rígido, prevendo que a proposta seja analisada pelo Conselho Deliberativo por no mínimo 30 (trinta) dias antes de uma Reunião Extraordinária para deliberação acerca da proposta. Caso seja aprovada a proposta no Conselho Deliberativo, então a Assembleia Geral somente poderá ser agendada com prazo mínimo 60 (sessenta) dias, sendo que os associados terão a última palavra sobre a constituição ou não da SAF.

Vale consignar, portanto, que não há tempo hábil para apreciação, durante este ano, de qualquer proposta de SAF que possa ser encaminhada ao SANTOS.

FIM DO COMITÊ DE GESTÃO

Outra novidade importante do Estatuto Social a ser votado é a extinção do Comitê de Gestão, voltando-se à tradicional forma de administração através de um Presidente e um vice-presidente.

O SANTOS terá Diretorias Executivas que vão facilitar muito a gestão do clube.

REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

De fato o novo Estatuto Social propõe a possibilidade de remuneração, e não a obrigatoriedade, dependendo esta decisão de aprovação pelo Conselho Deliberativo, por provocação do gestor.

As condições para que eles sejam remunerados seguem abaixo:

Salário de 70% do maior salário de um servidor governamental, que equivale a um valor de aproximadamente R$ 37.000,00 para o presidente e metade deste valor para o vice-presidente;

Para o presidente e o vice-presidente fazerem jus a este provimento, ambos deverão ter dedicação integral ao SANTOS;

As duas condições anteriores deverão ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

A Comissão de Estatuto se propôs a fazer um trabalho de modernização, com atenção voltada a todas as entradas de informações recebidas até a conclusão dos trabalhos.

É importante anotar que todas as emendas apresentadas pelos Conselheiros foram votadas individualmente, com amplo debate entre todos, votando-se pela maioria dos presentes às reuniões.

A Comissão do Estatuto reafirma seu compromisso com a transparência e com a participação de todos os associados neste processo.

A decisão sobre o novo Estatuto Social é de cada sócio, e é ela que definirá os próximos passos do Clube.

Como participar

Data e horário: domingo, 08/11, das 10h às 17h

Presencial: Vila Belmiro

Remoto: computador, tablet ou celular - sem necessidade de registro prévio.

O novo Estatuto Social define o modelo de gestão e a relação do Santos com futuros parceiros.

Por isso, sua participação é decisiva.

Comissão de Estatuto Santos Futebol Clube