Rafa Câmara enaltece estreia na F1 pela Haas e agradece Ferrari: 'Há muito a aprender'

Depois de anunciada a antecipação de sua estreia na Fórmula 1, o piloto brasileiro Rafael Câmara afirmou nesta quarta-feira, 4, que debutar na categoria máxima do automobilismo mundial em um Grande Prêmio de São Paulo será "um momento especial". O Autódromo de Interlagos abriga o evento neste fim de semana.

Após o entrevero protagonizado por Esteban Ocon no fim de semana do GP da Cidade do México, a Haas optou por retirar o francês da equipe e dar uma oportunidade para Rafael Câmara, que já tem contrato assinado para 2027 e é membro da academia de pilotos da Ferrari.

"Estou grato à TGR Haas F1 Team por me dar esta oportunidade, e também quero agradecer à Ferrari pelo apoio contínuo. Fazer minha estreia na Fórmula 1 no Brasil é um momento especial para mim", afirmou o brasileiro.

Rafa Câmara teve uma primeira experiência com o carro da Haas em um teste privado feito no Algarve, em Portugal. Foi o desempenho nesse treinamento que conquistou os dirigentes da Haas para que ele fosse o escolhido como titular em 2027.

"Sei que há muito a aprender, e meu foco é trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e fazer o melhor trabalho que eu puder neste fim de semana", concluiu o brasileiro.

Ainda não está certo se Rafael Câmara participará das etapas finais da Fórmula 1, uma vez que ainda disputa a Fórmula 2, categoria que lidera e luta pelo título. Também há dúvidas sobre como será a conclusão da temporada da F1 e da F2, diante da guerra no Oriente Médio e as provas sediadas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Antes dessas etapas, a F1 desembarca em Las Vegas.