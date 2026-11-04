Musetti 'carimba' estreia de Zverev como número 1 e elimina alemão no Masters de Paris

Alexander Zverev não teve muito o que comemorar em sua estreia na condição de número 1 do ranking nesta quarta-feira. Em jogo válido pelo Masters 1000 de Paris, ele foi surpreendido pelo italiano Lorenzo Musetti (24º)na segunda rodada e amargou uma derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em uma 1h40 de partida.

Campeão do torneio em 2021, Zverev se despediu logo na sua estreia para a surpresa dos torcedores. Com o feito, o tenista italiano continua na competição e carimbou sua vaga na fase de oitavas de final torneio parisiense.

Em um duelo marcado pelo equilíbrio, Musetti teve trabalho no primeiro set, decidido apenas no tiebreak, mas foi amplamente superior na segunda parcial para conquistar mais uma vitória sobre o alemão. Aos 24 anos, o italiano conseguiu seu segundo triunfo sobre um líder do ranking. Antes, ele havia derrotado Novak Djokovic no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2023.

Na partida, Zverev teve chances no primeiro set e liderou o tiebreak desde o início, chegando a abrir 5-2. O italiano reagiu e aproveitou a oscilação do número 1 para fazer 1 a 0 em sets. Na segunda parcial, conseguiu quebras no terceiro e sétimo games para confirmar a vitória.

Zverev, de 29 anos, assumiu pela primeira vez a liderança do ranking na última segunda-feira, depois de uma temporada em que conquistou Roland Garros e US Open. Em busca de uma vaga nas quartas de final, Musetti enfrenta na sequência do torneio o francês Luca van Assche (47º) que derrotou o americano Learner Tien (19º) por 2 sets a 0.