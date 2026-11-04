F1: Kimi Antonelli revisita túmulo de Senna em semana do GP de São Paulo

Campeão da atual temporada da Fórmula 1, Kimi Antonelli visitou o túmulo de Ayrton Senna nesta quarta-feira, 4. O italiano está no Brasil para o GP de São Paulo, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Em imagens disponibilizadas nas redes sociais, Antonelli aparece com a família no Cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde Senna está enterrado. O jovem foi visto com uma camiseta azul estampada com o personagem Senninha, cuja marca destina parte de sua receita ao Instituto Ayrton Senna.

Em 2025, na semana do GP de São Paulo, Antonelli esteve pela primeira vez no túmulo de Senna. Na ocasião, o piloto da Mercedes publicou um carrossel com fotos da visita nas redes sociais.

A relação do italiano com seu ídolo não vem de hoje. Antonelli sempre fez questão de demonstrar sua admiração pelo tricampeão e utiliza o número 12 em homenagem a ele. Nesta terça-feira, o jovem também esteve na fazenda da família Senna, onde teve a oportunidade de entrar na Lotus 98T pilotada por Ayrton Senna em 1986.

"Dia inesquecível! Obrigado a toda a família Senna. Vai levar um tempo até assimilar tudo, mas vou guardar essas lembranças comigo para sempre", escreveu em post no Instagram.