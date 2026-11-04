City e Arsenal pofrem para vencer fora na Champions; Como impõe maior goleada da história

O Manchester City sofreu, viu o RB Leipzig igualar duas vezes, mas garantiu a vitória por 3 a 2 fora de casa e deu um salto na tabela da primeira fase da Champions League. Enzo Fernández, Haaland e Lukeba, contra, marcaram os gols do triunfo desta quarta-feira, 4, enquanto Baku e Nusa fizeram para os donos da casa. No restante da quarta rodada, teve recorde histórico.

Jogando fora de casa, o Como aplicou um placar absurdo de 9 a 1 sobre o Lens e decretou a maior goleada da competição na era moderna, superando o recorde que pertencia ao Bayern de Munique, quando bateu o Dínamo Zagreb por 9 a 2 na edição de 2024-25. Junto a isso, foi a única vez que um visitante marcou mais do que sete vezes. O atual vice-campeão, Arsenal, também garantiu três pontos.

Com o resultado, os times ingleses seguem quase todos na zona de classificação aos playoffs, com exceção do Manchester United. O City tem nove pontos na sexta colocação, os gunners ocupam o terceiro posto com 10 e o Liverpool é o sétimo, também com nove.

A equipe de Michael Carrick havia sido, inclusive, outra vítima do surpreendente clube italiano, que a superou por 4 a 1 na rodada anterior e que estreou também com um placar elástico para cima do RB Leipzig. A única derrota foi para o Feyenoord, por 3 a 2.

O Manchester City impôs seu jogo de posse de bola na primeira etapa e até finalizou aos oito, com Cherki, mas quem ocupava mais a área adversária era o RB Leipzig, com dificuldades de passar pela zaga inglesa. Os primeiros a conseguirem furar o bloqueio foram Nusa, que chutou para defesa de Donnarumma, e Baumgartner, que mandou para fora.

Aos 36, Foden passou perto de fazer um golaço ao pegar sobra na entrada da área, ajeitar para a canhota e chutar colocado no canto =de Vandevoordt, que só viu ela sair a tiro de meta. Quando o time de Enzo Maresca passou a ser mais eficiente no campo ofensivo, saiu o primeiro da partida. O'Reilly recebeu lançamento pelo lado esquerdo, cruzou e Lukeba acabou desviando contra o próprio patrimônio.

Minutos depois, o lateral teve, sozinho, a oportunidade de ampliar: Ndiaye cruzou e encontrou-o completamente livre na pequena área, mas quando ele foi cabecear, direcionou totalmente errado e jogou para fora. O primeiro tempo encerrou com o City subindo suas linhas e, vendo o adversário ser obrigado a sair, encontrando mais pressão.

A etapa complementar começou com um momento raro. O time de Manchester errou na saída de bola e concedeu contra-ataque ao RB Leipzig. Gruda carregou a bola pelo lado direito e esperou a passagem de Baku nas costas da zaga. O lateral recebeu quase na linha de fundo e surpreendeu Donarumma ao bater direto para o gol e deixar tudo igual.

Quando o time da casa parecia ensaiar uma nova ofensiva, porém, os visitantes voltaram a ficar com a vantagem, aos 13 minutos. Sempre ele pelos lados, Ndiaye dominou na esquerda, puxou para a direita e cruzou fechado para Enzo Fernández, que se posicionou atrás da defesa adversária, evitou o impedimento e cabeceou no fundo do barbante.

Só que não deu nem tempo de comemorar. Dois minutos depois, Nusa recebeu passe pelo alto de Nkunku, uma das mudanças de Martín Demichelis no segundo tempo, e, dentro da grande área, chutou cruzado para deixar tudo igual mais uma vez.

Quem controlava as ações, porém, era o City, que finalizava constantemente com seus meio-campistas e pouco com o homem de referência, Haaland. O norueguês, contudo, apareceu no momento certo. Aos 33, Elliot Anderson puxou ataque pelo lado direito da grande área e cruzou rasteiro; o centroavante se jogou de carrinho e marcou o gol da vitória.

RAYA SALVA VITÓRIA COM DEFESA RARA E IMPRESSIONANTE

Vindo de um empate na última rodada que custou seus 100% de aproveitamento, o Arsenal não teve vida fácil contra o Slavia Praga, que ainda não venceu na atual edição da Champions League, e venceu por vantagem mínima e graças a um lance incrível de seu goleiro, Raya.

Antes dos 10 minutos da etapa inicial, o clube londrino já estava à frente graças a Madueke, que abriu o placar com um chute cruzado após bela assistência, de costas, de Gyokeres. Aos 38, foi a vez do sueco balançar as redes após jogada trabalhada de pé em pé.

Com a vantagem construída no primeiro tempo, o Arsenal só precisou administrar o triunfo e contar também com o brilho de Raya, que tornou o jogo muito menos complicado na altura dos 36 da etapa final. Kubiak escorou cruzamento de frente para a meta e o goleiro se jogou para trás para salvar em cima da linha e ver a bola ainda tocar na trave, em uma das melhores defesas da temporada.

Os tchecos não ficaram de fora do páreo na reta final do confronto, porém, pois Nowak diminuiu na abertura dos acréscimos. A pressão, porém, não foi suficiente para chegar ao empate.

Confira os jogos desta quarta-feira pela Champions League:

AEK Atenas 2 x 3 Real Madrid

Fenerbahçe 3 x 2 Liverpool

Porto 4 x 1 Napoli

Viking 4 x 1 Sabah

PSV 1 x 2 Club Brugge

Slavia Praga 1 x 2 Arsenal

Borussia Dortmund 2 x 1 Bétis

Lens 1 x 9 Como

RB Leipzing 2 x 3 Manchester City