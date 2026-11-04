F1: Colapinto se reúne com fãs em SP e dirige carro de torcedores decorado com cores da Alpine

Fãs argentinos de Franco Colapinto viajaram até São Paulo de carro. Três torcedores de Esperanza, Santa Fé, decidiram dirigir até a capital paulista em um Renault 6 decorado com as cores da Alpine, escuderia pela qual o piloto corre. Nesta quarta-feira, o jovem realizou o sonho dos três amigos que planejaram a viagem e os encontrou na semana do Grande Prêmio no País.

Nas redes sociais, Colapinto aparece junto aos fãs em um vídeo no qual o piloto chega a assumir o volante do carro, que leva as bandeiras da Argentina e do Brasil. "Isso é loucura... E o rádio não liga?", perguntou o jovem enquanto dirigia o veículo.

A viagem começou como uma brincadeira durante um churrasco entre amigos em Esperanza, cidade natal dos três torcedores, na província de Santa Fé. Em entrevista à Rádio Nacional, Claudio Goddio contou que a ideia surgiu depois que um dos amigos comentou sobre a viagem de pessoas que foram até Ushuaia em um Renault 4.

Hernán Bonvín, Claudio Goddio e Pablo Quaino decidiram transformar a proposta em realidade e restauraram um Renault 6 de 1977, que estava abandonado. Em entrevista à Rádio Sudamericana, Bonvín contou que os três se reuniam aos sábados para trabalhar na recuperação do veículo.

O trajeto durou quatro dias e também teve imprevistos. Segundo reportagem da AIRE de Santa Fe, em Concordia, na Argentina, o grupo precisou resolver um problema no alternador do veículo. Já em território brasileiro, um pneu furado em Alegrete, no Rio Grande do Sul, foi outro obstáculo antes da chegada à capital paulista. O caminho foi documentado no perfil a.alpine.a527.

Colapinto está em sua terceira temporada na Fórmula 1. O argentino estreou na categoria em 2024, pela Williams, e não pontuou em 2025. Já em 2026, pela Alpine, soma 27 pontos e ocupa a 12ª colocação do Mundial de Pilotos. Seu melhor resultado no ano foi o sexto lugar no GP do Canadá.