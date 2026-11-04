Confira as maiores goleadas da história moderna da Champions com 9 a 1 do Como sobre o Lens

A torcida que pagou ingresso para comparecer ao Stade Bollaert Delelis no jogo da quarta rodada da Champions League de 2025-26 saiu com história para contar, ainda que horrível para a torcida do time da casa, Lens. O clube francês foi arrasado por 9 a 1 para o Como, que impôs a maior goleada da história da era moderna da competição continental.

O recorde anterior pertencia ao Bayern de Munique, um dos times mais frequentes na lista dos placares mais elásticos, que aplicou 9 a 2 no Dínamo Zagreb em 2024, primeira temporada com a fase de liga. Não somente isso, os italianos também foram os primeiros a marcar mais de sete gols atuando longe de seus domínios.

Das 15 maiores goleadas da história da Champions League, 13 foram pelo placar de 7 a 0 e nenhuma delas com o regulamento atual. Os clubes só conseguiram esse feito na época em que ainda eram divididos em grupos. Os alemães aparecem duas vezes entre esses, com os massacres sobre o Basel em 2011-12 e para cima do Shakhtar Donetsk em 2014-15.

Dois ingleses também repetiram os 7 a 0: Liverpool, duas vezes na edição de 2017-18 (contra Spartak Moscou e Maribor), e Manchester City, em 2018-19 (contra o Schalke 04) e em 2022-23 (contra o RB Leipzig). O Bayern de Munique é o único a aparecer três vezes na lista graças aos 9 a 2 contra os croatas.

Outro fato curioso é que há mais um time a figurar em mais de um momento, e é o Shakhtar Donetsk. A diferença, nesse caso, é que os turcos tanto venceram de 7 a 0 quanto perderam para o mesmo placar - e detalhe: na mesma edição de 2014-15 (vitória sobre o BATE Borisov, derrota para o Bayern de Munique).

Confira as maiores goleadas da história da era moderna da Champions League:

Lens 1 x 9 Como - 04/11/2026

Bayern de Munique 9 x 2 Dinamo Zagreb - 17/09/2024

Juventus 7 x 0 Olympiakos - 10/12/2003

Arsenal 7 x 0 Slavia Praga - 23/10/2007

Zilina 0 x 7 Olympique de Marselha - 03/11/2020

Valencia 7 x 0 Genk - 23/11/2011

Bayern de Munique 7 x 0 Basel - 13/03/2012

BATE Borisov 0 x 7 Shakhtar Donetsk - 21/10/2014

Bayern de Munique 7 x 0 Shakhtar Donetsk - 11/03/2015

Barcelona 7 x 0 Celtic - 13/09/2016

Maribor 0 x 7 Liverpool - 17/10/2017

Liverpool 7 x 0 Spartak Moscou - 06/12/2017

Manchester City 7 x 0 Schalke 04 - 12/03/2019

PSG 7 x 0 Brest - 19/02/2025

Manchester City 7 x 0 RB Leipzig - 14/03/2023