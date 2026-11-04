'Punam os responsáveis': Gustavo Gómez e elenco do Paraguai prometem atitude em crise do Ueno

Os jogadores da seleção paraguaia de futebol manifestaram-se em solidariedade aos habitantes do país e prometeram tomar medidas cabíveis em meio à crise do banco Ueno, que trouxe graves consequência financeiras à população e levou à renuncia do presidente do BC local. "Não vamos fazer vista grossa", disse o elenco através do capitão, Gustavo Gómez, do Palmeiras, que foi o porta-voz.

O zagueiro publicou em suas redes sociais o manifesto, assinado em conjunto pela equipe. Nele, pede que a Justiça puna os responsáveis e que as instituições nacionais devem "estar à altura de sua gente". O baque pessoal e medidas a serem tomadas serão avaliados por cada um dos integrantes.

"O povo paraguaio é solidário, honesto e trabalhador", escreveu Gómez. "Quanto à nossa situação pessoal, dizemos com clareza: cada um de nós avaliará individualmente as medidas legais cabíveis caso sejamos afetados por esses acontecimentos. Não vamos fazer vista grossa", seguiu.

"Ser paraguaio não é apenas vestir a camisa. É não abandonar seu povo quando ele mais precisa de você. Força a todas as famílias afetadas. Vocês não estão sozinhos. Estamos com vocês. O Paraguai já superou muitas dificuldades. E desta vez também vamos superar, unidos, com trabalho, dignidade e de cabeça erguida", continuou.

O personagem principal da mais recente crise no país é o banco digital Ueno, com cerca de três milhões de clientes. A instituição, que é também a maior emissora de cartões de crédito local, é alvo de investigações por problemas financeiros e recém apresentou índice de solvência, que mede a capacidade de pagamento, para menos da metade do mínimo exigido.

Isso fez com que o presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que também geriu o Ueno até 2023, renunciasse à pedido do chefe do Executivo, Santiago Peña. Ainda, o Ministério Público pediu abertura de investigação criminal acerca do caso e determinou a prisão de oito pessoas ligadas à entidade.

O povo paraguaio, citado por Gustavo Gómez, foi afetado diretamente pelo fato da instituição administrar aproximados US$ 850 milhões (cerca de R$ 4,64 bilhões em conversão direta) em recursos públicos do Paraguai. Alguns dos clientes são, por exemplo, aposentados que recebem benefícios governamentais através do Ueno.

CONFIRA A MANIFESTAÇÃO DE GUSTAVO GÓMEZ SOBRE A CRISE DO UENO NA ÍNTEGRA

A Justiça deve agir com rigor e punir os responsáveis. O povo paraguaio é solidário, honesto e trabalhador, e merece que suas instituições estejam à altura de sua gente.

Quanto à nossa situação pessoal, dizemos com clareza: cada um de nós avaliará individualmente as medidas legais cabíveis caso sejamos afetados por esses acontecimentos. Não vamos fazer vista grossa. Vamos defender aquilo que é nosso, como deve ser, com a lei em mãos.

Porque ser paraguaio não é apenas vestir a camisa. É não abandonar seu povo quando ele mais precisa de você.

Força a todas as famílias afetadas. Vocês não estão sozinhos. Estamos com vocês.

O Paraguai já superou muitas dificuldades. E desta vez também vamos superar, unidos, com trabalho, dignidade e de cabeça erguida.

Força, Paraguai! Unidos somos mais fortes!

Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol