Vasco bate Athletico-PR de virada fora de casa e vai com moral para decisão da Copa do Brasil

O Vasco estreou uma nova formação com três zagueiros, pensando na decisão da Copa do Brasil e funcionou na segunda etapa. Depois de ir para o intervalo com a derrota parcial, fez alguns ajustes no vestiário e conquistou uma virada relâmpago, em cinco minutos, para derrotar o Athletico-PR por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 34ª rodada. De quebra, além de ganhar moral para a decisão contra o Palmeiras, o time carioca abriu distância da zona de rebaixamento do Brasileirão.
No primeiro tempo, a tática com três defensores, espelhando tanto o Athletico-PR quanto o Palmeiras, não deu muito certo, deixando um buraco na entrada da área, onde Mendoza abriu o placar em chute cruzado. No segundo tempo, ao abrir mão de um volante e ganhar poderio ofensivo com três atacantes, a formação encaixou e a virada foi surpreendente. Em cinco minutos, virou o placar em três cruzamentos, contando com gol contra de Aguirre e Bruno Duarte e Gabriel Pereira de cabeça.
Com o resultado, o Vasco chegou a 41 pontos, próximo da nota de corte dos 45 pontos para escapar de vez do perigo do rebaixamento. Já o Atheltico-PR vive má fase, chegando ao quarto jogo sem vencer, estacionado com 54 pontos e podendo sair da zona da Libertadores ao fim da rodada.
O Vasco agora vira suas atenções para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no domingo, às 17h, no estádio São Januário. Na ida, em São Paulo, foi derrotado por 1 a 0 e precisa de dois gols de diferença para ir à final. Já o Atheltico-PR volta a campo somente após a Data-FIFA, em visita ao Flamengo, no Maracanã.
O Vasco entrou em campo com uma nova formação, com três zagueiros. De início, até funcionou, com mais posse de bola, mas com o ataque desencaixado. O Athletico-PR demorou para entender a formação adversária e na primeira chance que encontrou espaço, abriu o marcador. Mendoza recebeu com liberdade na entrada, girou e bateu rasteiro para marcar, aos 21 minutos.
O gol deu confiança aos donos da casa, que passaram a arriscar mais e obrigou boas defesas de Léo Jardim em chutes da intermediária. O time carioca seguiu sem se encontrar ofensivamente, pouco agrediu e abusou de erros técnicos, deixando o duelo truncado no meio de campo. Na reta final protestou bastante de um pênalti em cima de Brenner, após Mycael dar rebote.
Na volta do intervalo, o Vasco não abriu mão dos três zagueiros, mas retornou com três atacantes e a resposta foi imediata. Com mais presença ofensiva, Cuiabano cruzou e Aguirre acabou anotando contra aos 16. Na sequência, novamente explorando os lados do campo, Puma cruzou na medida para Bruno Duarte testar para as redes. E não parou por aí. Colídio cobrou falta na área e Gabriel Pereira, de cabeça, anotou o terceiro, em uma virada relâmpago em cinco minutos.
O apagão do Athletico seguiu e por pouco não viu Andrés Gómez transformar o placar em goleada, perdendo uma grande chance na pequena área. Para piorar a situação, Viveros foi expulso após pisão em Cuiabano. Com um a mais e a boa vantagem, o Vasco ficou tranquilo em campo para trocar passes e ditar o ritmo. Vendo que o time da casa não esboçava mais reação, apenas administrou o placar à espera do apito final.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 1 X 3 VASCO
ATHLETICO-PR - Mycael; Dantas, Aguirre (Leozinho) e Arthur Dias; Benavídez (Gilberto), Luiz Gustavo, Jadson (Portilla) e Esquível; Mendoza (João Cruz), Viveros e Vargas (Jorge Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.
VASCO - Léo Jardim; Saldívia, Gabriel Pereira e Robert Renan; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Santiago Sosa (Bruno Duarte), Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique) e Cuiabano; Andrés Gómez (Jair) e Brenner (Colídio). Técnico: Pedro Emanuel.
GOLS - Mendoza, aos 21 minutos do primeiro tempo. Aguirre, contra, aos 16, Bruno Duarte, aos 18, Gabriel Pereira, aos 21 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).
CARTÕES AMARELOS - Jadson, Arthur Dias e Lescano.
CARTÃO VERMELHO - Viveros.
RENDA - R$ 994.380,00.
PÚBLICO - 20.872 torcedores.
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).