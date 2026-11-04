Pedro e Samuel Lino decidem, Flamengo vence a quinta seguida e abre seis pontos na liderança

Fora da última convocação de Carlo Ancelotti por uma decisão da CBF de preservar os clubes que disputam o título brasileiro, Pedro e Samuel Lino seguem fazendo a diferença pelo Flamengo. A dupla marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 34ª rodada, e conduziu o time de Leonardo Jardim ao quinto triunfo consecutivo no campeonato.

O resultado levou o Flamengo aos 76 pontos, seis à frente do Palmeiras, que recebe o Remo nesta quinta-feira. Com quatro partidas por disputar, a equipe carioca se aproxima do título e transfere a pressão para o concorrente. O Grêmio permanece com 37 pontos, na zona de rebaixamento.

A sequência de vitórias começou contra o Fluminense e teve Bahia, Atlético-MG e Vasco antes do encontro com os gaúchos. São 15 pontos conquistados em um momento decisivo da competição, com 14 gols marcados e quatro sofridos.

DUPLA EM EVIDÊNCIA

Depois de fazerem dois gols cada na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, Pedro e Samuel Lino voltaram a dividir o protagonismo. O centroavante chegou a 20 gols no Brasileirão, enquanto o atacante alcançou 12. Juntos, respondem por 32 dos 71 gols rubro-negros no campeonato.

Os dois estavam na pré-lista de Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, mas ficaram fora da convocação definitiva. A CBF decidiu não chamar atletas de Flamengo e Palmeiras para reduzir a interferência da seleção na disputa pelo título. A presença na relação preliminar indicava que estavam nos planos do treinador, embora não garantisse uma vaga entre os convocados.

No Maracanã, a dupla precisou de menos de meia hora para construir a vantagem. O Flamengo impôs um ritmo que o Grêmio não conseguiu acompanhar, ocupou o campo ofensivo e recuperou a bola com rapidez. Organizado em duas linhas de quatro para tentar conter os donos da casa, o time gaúcho encontrou dificuldades até para sair da defesa.

Samuel Lino abriu o placar aos 20 minutos. Após passe por elevação de Arrascaeta, parou em Gabriel Grando na primeira tentativa, mas aproveitou o rebote para marcar. O gol premiou a insistência do Flamengo e expôs a dificuldade gremista para controlar as movimentações do ataque adversário.

O segundo saiu aos 28, com participação decisiva de Carrascal. De volta após cumprir suspensão, o colombiano encontrou espaço entre os marcadores e serviu Pedro na área. O centroavante finalizou com força para ampliar. Antes do intervalo, aos 46, Pedro voltou a marcar e fez o terceiro do Flamengo. Com dois gols do centroavante e um de Samuel Lino, o time carioca foi para o vestiário com uma vantagem de 3 a 0.

RITMO ADMINISTRADO

Renato Gaúcho recorreu a titulares que haviam sido preservados para dar mais resistência ao Grêmio no segundo tempo. A equipe precisava corrigir os problemas de marcação e evitar que o domínio rubro-negro se transformasse em uma derrota de proporções maiores.

Com a vantagem construída, o Flamengo reduziu a intensidade e passou a administrar o esforço, de olho na sequência da temporada. O Grêmio ganhou espaço para ficar com a bola, mas continuou com dificuldades para criar oportunidades.

Aos 23, Amuzu descontou em uma cobrança de falta no ângulo. O atacante ainda tentou dar impulso à reação gremista, mas o Flamengo manteve o controle e confirmou a vitória sem sofrer pressão suficiente para colocar o resultado em risco.

O Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão em 18 de novembro, às 20h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã. No mesmo dia, às 21h30, o Grêmio recebe o Bahia, em Porto Alegre. Antes, os gaúchos visitam o Atlético-MG neste sábado, às 18h, na Arena MRV, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, defendendo a vantagem de 2 a 0 construída em casa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 GRÊMIO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Carrascal (Luiz Araújo), Pedro (Saúl) e Samuel Lino (Joaquín Freitas). Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (João Pedro), Gustavo Martins, Kannemann (Krovinovic) e Pedro Gabriel (Enamorado); Dodi, Villasanti e Noriega; Tetê (Amuzu), Braithwaite (Matheus Nascimento) e Caio Paulista. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Samuel Lino, aos 19, e Pedro, aos 27 e aos 46 minutos do primeiro tempo. Amuzu, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kannemann e Villasanti (Grêmio).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 5.766.015,00.

PÚBLICO - 67.164 torcedores.

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).