Danilo, do Botafogo, é cortado da seleção brasileira antes de jogos com Japão e Singapura

A seleção brasileira sofreu uma baixa importante para os próximos amistosos, contra Japão e Singapura, marcados na data Fifa: o volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado, conforme anunciado pela CBF nesta quarta-feira, 4. O motivo é uma lesão no adutor que vem o afetando desde o confronto contra o Internacional pelo Brasileirão.

Mesmo com 10 dias para a partida com a equipe oriental, a entidade afirmou que nenhum atleta será convocado para seu lugar. Outros nomes da posição que podem substituí-lo são André Luiz, do Corinthians, Andrey Santos, do Manchester United, e João Gomes, do Aston Villa, além do já titular Bruno Guimarães, do Arsenal.

A próxima data Fifa será mais rápida do que a entre o fim de setembro e o começo de outubro, quando o time de Carlo Ancelotti enfrentou a Austrália duas vezes consecutivas e encerrou contra a Índia. Dessa vez, serão apenas dois compromissos.

Em 14 de novembro, Brasil e Japão fazem uma reedição do duelo da segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em que a equipe Canarinho venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, nos instantes finais.

O confronto com Singapura, marcado para o dia 17, será inédito, bem como foi o duelo com os indianos. A seleção do Sudeste Asiático é, atualmente, a 149ª colocada no ranking da Fifa e mede forças com o Paraguai antes do confronto com os brasileiros.