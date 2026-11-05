Ainda mais perto do deca

Mais uma vitória na conta! O Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1, ontem, no Maracanã, e deu mais um passo importante rumo ao décimo título do Brasileirão. Samuel Lino e Pedro, duas vezes, comandaram o triunfo rubro-negro, enquanto Amuzu marcou para o Imortal.

Com o resultado, o Mengão chegou aos 76 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, com 70, que enfrenta o Remo hoje, às 19h30, no Nubank Parque. Agora, por causa da Data Fifa, o Fla descansa até o dia 18, quando enfrentará o Athletico-PR no Maraca — e o Furacão estará desfalcado do artilheiro do campeonato, Viveros, expulso na derrota por 3 a 1 para o Vasco.

Com Carrascal de volta após cumprir suspensão e um adversário desfalcado, o Flamengo começou bem e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após belo lançamento de Arrascaeta, Samuel Lino finalizou para defesa de Gabriel Grando, mas o atacante não desperdiçou no rebote.

Em seguida, Pedro ampliou após uma grande jogada de Carrascal, que driblou três adversários em lance genial e deixou o camisa 9 em boas condições para finalizar. Pouco depois, o Pedro, ampliou a vantagem e chegou a 20 tentos no campeonato, um a menos que Viveros. Após finalização de Lino e defesa de Grando, o centroavante aproveitou o rebote com o gol aberto e fez o terceiro do Rubro-Negro.

Na segunda etapa, o Tricolor diminuiu com Amuzu, que acertou uma bela cobrança de falta no ângulo de Rossi. O goleiro do Mengão se esticou, mas não conseguiu alcançar a bola. Apesar do golaço, o Grêmio não conseguiu reagir. Samuel Lino ainda teve a chance de marcar o quarto após lindo passe de Pedro, mas chutou para fora.