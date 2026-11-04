Grupo dono do Liverpool pode gastar mais de R$ 14 bi para comprar a equipe Cadillac, diz jornal

O Fenway Sports Group, proprietário do Liverpool, pode estar próximo de adquirir uma participação majoritária na Cadillac, equipe da Fórmula 1. Segundo informações do jornal "The Guardian", o valor da operação seria superior a 2 bilhões de libras (cerca de R$ 14,7 bilhões). A possível negociação ocorre em meio às recentes acusações envolvendo o atual controlador da escuderia, Mark Walter, e alegações de fraude no setor de seguros. O empresário também colocou outros ativos à venda.

A Cadillac chegou à Fórmula 1 nesta temporada como a 11ª equipe do grid. O projeto foi formado por meio de uma parceria entre a General Motors e a TWG Global, conglomerado controlado por Walter. A empresa do bilionário detém a participação majoritária na escuderia, enquanto a montadora americana também possui uma fatia, cujos percentuais não foram divulgados.

Apesar das conversas com a Fenway Sports Group, a venda da equipe não é dada como iminente. Segundo o jornal inglês, Walter e seus representantes também negociaram com outros interessados na aquisição de participações na escuderia. A FSG não comentou os planos de investimento, enquanto a TWG já havia afirmado, em agosto, que não tinha intenção de vender a Cadillac.

As investigações envolvendo Walter são conduzidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC). O principal foco está em operações financeiras realizadas por seguradoras ligadas ao empresário, que teriam feito investimentos e empréstimos em empresas associadas ao próprio grupo sem a devida divulgação das relações entre os negócios.

Em comunicado divulgado em agosto, a TWG Global negou as acusações de fraude e afirmou que estava cooperando com as autoridades americanas nas investigações. O grupo também apresentou um plano para reduzir a exposição das seguradoras a investimentos em empresas ligadas ao próprio conglomerado.

Nesse contexto, Walter já se desfez de participações em outras propriedades esportivas. Neste ano, o empresário vendeu o controle do Los Angeles Lakers, da NBA, e uma fatia de aproximadamente 13% do Chelsea, da Inglaterra. O Los Angeles Sparks, equipe da WNBA, também está entre os ativos que a TWG busca negociar.

A Fenway Sports Group já possui experiência no automobilismo. Além de controlar o Liverpool e o Boston Red Sox, o conglomerado detém 50% da RFK Racing, equipe que disputa a Nascar.