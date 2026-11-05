É o time da virada!

O Time da Virada atacou de novo no Brasileirão. Em plena Arena da Baixada, o Vascão saiu perdendo para o Athletico Paranaense, mas honrou o apelido mais uma vez e arrancou a vitória por 3 a 1 com três gols em cinco minutos. Gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira pro Gigante, e de Mendoza pro Furacão.

O resultado tem sabor especial por vários motivos. É a primeira vitória vascaína na Arena da Baixada em jogos do Brasileiro de pontos corridos. Além disso, foi a sexta virada nesta edição do campeonato. As outras foram sobre Palmeiras (2x1), Fluminense (3x2), São Paulo (2x1), Grêmio (2x1) e Corinthians (3x2).

Com os três pontos, o time chega a 41 e abre uma boa distância para a zona de rebaixamento. A situação ainda exige atenção dobrada, mas o cenário ficou bem mais leve. O Vasco está a uma vitória e um empate de alcançar os 45 pontos, marca que pode praticamente selar a permanência na elite. E o próximo jogo é contra a Chapecoense, já rebaixada, no dia 14, em jogo atrasado pela 21ª rodada.

O Furacão abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, com Steven Mendoza, e parecia ter o jogo sob controle. Só parecia. Na etapa final, o Vasco resolveu mostrar que não estava disposto a voltar para casa de mãos abanando.

Virada relâmpago

Aos 6, Cuiabano cruzou e Juan Felipe Aguirre mandou contra a própria rede, deixando tudo igual. Apenas dois minutos depois, Bruno Duarte virou o marcador. Aos 12, Gabriel Pereira completou a virada e levou a torcida do Vascão à loucura.

Agora, os vascaínos esperam que o roteiro seja parecido no próximo domingo, contra o Palmeiras, em São Januário. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Gigante precisa vencer para ter chances de ir à final pelo segundo ano consecutivo.