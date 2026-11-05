Dorival fala em tom de despedida do São Paulo: 'Fomos ao limite do que poderia ser feito'

O técnico Dorival Júnior usou a entrevista coletiva para rebater as críticas da torcida do São Paulo, após o empate, sem gols, na Vila Belmiro, diante do Corinthians, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Time pipoqueiro", foi o grito vindo das arquibancadas.

Em tom de despedida, o treinador, que tem contrato até 31 de dezembro, analisou o trabalho feito no Morumbi e comparou com o que fez anteriormente no Corinthians. "Reação do torcedor não tenho que contestar, apenas agradecer o apoio porque nos carregou em muitos momentos. Todos nós buscamos o melhor resultado. Queríamos ter tido um melhor resultado. Fizemos de tud para isso, crescemos na segunda etapa, faltou o gol. Descontentamento vai acontecer, o torcedor sai frustrado."

Dorival continuou. "Fico muito feliz pelo trabalho feito nestes dois anos no Corinthians e no São Paulo, que viveram situações muito iguais. Momentos complicados. Fico feliz pelo nível de trabalho que atingimos para superar os problemas. Analisando o ano que a equipe teve nós nos dedicamos demais e não passamos por apuros.

Conseguimos equilibrar tudo e nada do que aconteceu dentro do CT foi exposto. Tanto no Corinthians como pelo são Paulo. Para mim tem um valor muito grande. Fomos ao limite do que poderia ser feito. Fico muito satisfeito pelo que entregamos para a torcida e para a diretoria."

Questionado se teria vontade de seguir no São Paulo ano que VEM, Dorival preferiu se esquivar. "Tudo que eu responda vai ter interpretação. Prefiro não falar nada. As pessoas me conhecem. A vontade do Dorival é o que menos importa. Respeito as tomadas de decisões."