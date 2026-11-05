Seedorf evita criticar gramado da Vila após São Paulo x Corinthians e brinca: 'Estava verde'

O gramado da Vila Belmiro, tão criticado nos últimos tempos e que será trocado em dezembro, foi poupado por Clarence Seedorf, técnico do Corinthians, após o empate sem gols com o São Paulo desta quarta-feira. O Majestoso foi disputado em Santos, debaixo de muita chuva, or causa da agenda de shows do MorumBis.

"O gramado estava bastante verde, tinha muito verde. Foi mais a chuva que criou as condições, o gramado não estava tão mal. Era uma condição suficientemente boa para fazer um jogo normal, mas não parou de chover, fica mais difícil. No lado esquerdo, tinha muitas poças, mudou muita coisa", afirmou.

Apesar das condições climáticas adversas, o time alvinegro fez um bom jogo e criou muitas chances, mas o duelo foi equilibrado, afinal os são-paulinos também tiveram momentos ofensivos interessantes.

"Estamos tentando pensar como time grande, fomos campeões esse ano. Mostraram isso hoje. Ganharam em casa, estavam todos empolgados. Respeitamos o São Paulo, sofremos os primeiros 20 minutos, depois comandamos o jogo", avaliou o treinador.

O Corinthians vinha de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol que não o tirou da zona de rebaixamento, mas deu fôlego na briga após uma série de 10 jogos sem vencer. Apesar da dificuldade da partida desta quarta, ficou um gosto amargo, já que um triunfo tiraria o time da degola.

"A gente tinha consciência depois do último jogo contra o Mirassol, que aquela vitória era um passo para conseguir o nosso objetivo. Temos que continuar trabalhando. O São Paulo é um grande time, conseguimos eliminar bastante os perigos deles. Nos defendemos bem. Vamos ter tempo para o próximo jogo, vamos avaliar tudo", comentou Seedorf.

A equipe comandada pelo técnico holandês Clarence Seedorf está 17º lugar, a primeira posição dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos, por vantagem de três gols no saldo em relação ao 18º Grêmio, com o qual está empatado em pontuação. O primeiro time fora da degola é o Internacional, com 38 após vencer o Coritiba por 1 a 0 na terça-feira.