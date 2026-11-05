Palmeiras encara o Remo para se manter na cola do Flamengo antes de decisão pela Copa do Brasil

Abel Ferreira avisou semanas atrás que o Palmeiras teria força máxima nas três competições que disputa - Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. No entanto, é provável que o treinador, ainda que não escale um time todo reserva, dê descanso a alguns de seus principais atletas no duelo desta quinta-feira, contra o Remo. A bola rola às 19h30, no Nubank Parque. O jogo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Único time com possibilidade de levantar três troféus no fim desta temporada, o Palmeiras monitora o desgaste de seus jogadores e deu folga ao elenco na última segunda-feira. É possível que os atletas mais desgastados comecem a partida contra o Remo no banco de reservas. O plano é preservar os que estão mais cansados pensando no duelo com o Vasco, contra o qual a equipe decide, no Rio, uma vaga à final da Copa do Brasil - na ida, em casa, venceu por 1 a 0, por isso, jogará pelo empate.

"Desde que cheguei nunca estive tão bem com minha equipe competindo por todas as competições. Nos seis anos nunca me vi chegar a essa altura e estar em aberto em tudo. Vamos ter que lutar por elas e não há como, vamos usar todos os recursos que temos", disse recentemente o treinador português, que completou na semana passada seis anos de Palmeiras.

O plano, diante dos paraenses, é ganhar em casa para seguir próximo do líder Flamengo, que enfrentará na 36ª rodada, dia 21, no Nubank Parque. No momento, são 70 pontos para o Palmeiras, que registra sua segunda melhor campanha de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos. Nesta altura, só tinha mais pontos em 2022, com 71.

A comissão técnica tem controlado minutos de alguns jogadores. Flaco López, por exemplo, foi titular em sete das últimas oito partidas, só que terminou disputou os 90 minutos de apenas um jogo. O goleiro Carlos Miguel é quem mais tem jogos seguidos desde a última Data Fifa. Ele disputou todas as últimas partidas.

"Sabemos que o objetivo é difícil, não é fácil, se fosse fácil, muitos ainda estariam na briga. Só o Palmeiras está na disputa por essas três competições e, apesar de ser difícil, também sabemos que dá para fazer. Nada é impossível para quem quer, para quem tem a vontade de vencer. Temos um foco, esperança e acreditamos, sim, em ser campeão nas três competições. Vamos batalhar do início ao fim", disse Carlos Miguel, titular da meta palmeirense há mais de um ano.

Os desfalques são o atacante paraguaio Sosa, na fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita, e Paulinho, ausente desde a pancada que sofreu na panturrilha contra o Fluminense, na semifinal da Libertadores.

O Remo tem 29 pontos e faz a segunda pior campanha do campeonato. Na 19ª colocação, a equipe do Pará só tem pontuação superior à da já rebaixada Chapecoense.

PALMEIRAS X REMO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Arias, Vitor Roque e Mauricio. Técnico: Abel Ferreira.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga. Técnico: Thiago Carpini

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).