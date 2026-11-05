Botafogo-SP e Londrina abrem 37ª rodada da Série B em jogo isolado

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá seu pontapé inicial na noite desta quinta-feira (05), a partir das 19h30, quando o Botafogo-SP recebe o Londrina, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. Este confronto isolado abre a 37ª rodada da competição nacional em um cenário de tranquilidade para os mandantes e de despedida melancólica para os visitantes. A partida não possui mais impacto direto na corrida pelo acesso à elite e tampouco na luta contra o rebaixamento.

Atual 12º colocado com 48 pontos, o Botafogo entra em campo cumprindo tabela, mas embalado por uma consistente série invicta de cinco partidas, acumulando quatro vitórias e um empate recente por 1 a 1 contra o Sport, também em seus domínios.

Sem desfalques por suspensão, o técnico Claudio Tencati tende a mandar a campo a mesma base titular do último compromisso, com o objetivo claro de quebrar recordes e atingir a marca de 51 pontos, estabelecida internamente como a maior pontuação da história do clube na 'era dos pontos corridos' da Série B.

Do outro lado, o Londrina aparece na 18ª posição com 32 pontos e já matematicamente rebaixado à Série C. O time paranaense tenta sacudir a poeira de uma sequência negativa de dois reveses consecutivos para CRB (2 a 1) e América-MG (3 a 1), buscando resgatar a dignidade na reta final do torneio para dar uma resposta ao seu torcedor.

Como novidade na escalação em Ribeirão Preto, o lateral-esquerdo Heron retorna de suspensão após cumprir automática pelo terceiro amarelo diante do Coelho, disputando posição com Arthur.

A 37ª rodada segue na sexta-feira (06), quando também às 19h30, Operário-PR e Sport-PE medem forças no Germano Kruger, em Ponta Grossa. Já o sábado (07) promete muitas emoções com cinco jogos que podem definir rebaixamento e acessos.

A partir das 16h, o Avaí joga pela vida diante do São Bernardo, na Ressacada, em Florianópolis, seguidos pelo duelo direto entre o líder Novorizontino e o Fortaleza, às 16h10, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A partir das 20h, a rodada segue com Vila Nova e Criciúma, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, simultaneamente com Cuiabá e Juventude, na Arena Pantanal. Os jogos do dia se encerram a partir das 21h30, no Estádio dos Aflitos, no Recife, com o duelo entre Náutico e CRB.

O domingo (08) encerrará oficialmente a rodada, com mais três partidas. A partir das 16h, o Athletic-MG recebe o Atlético-GO, na Arena Sicredi. Já às 19h15, Goiás e Ponte Preta medem forças no Hailé Pinheiro, no mesmo horário de Ceará e América-MG, na Arena Castelão.