Cruzeiro recebe Bahia para defender terceiro lugar e abrir vantagem na briga pela Libertadores

Embalado por três vitórias consecutivas, o Cruzeiro recebe o Bahia nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente dois concorrentes à classificação direta para a Copa Libertadores de 2027 e pode mudar a distância entre ambos nesta reta final.

Terceiro colocado, com 57 pontos, o Cruzeiro tem a oportunidade de chegar aos 60 e abrir sete de vantagem sobre o adversário. O Bahia, que entrou na rodada em sexto, com 53, tenta reduzir a diferença para apenas um ponto e aumentar a pressão sobre os primeiros colocados.

Os dois chegam de resultados importantes. A Raposa venceu o rival Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Esquadrão superou o São Paulo por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. Agora, o desafio é transformar o embalo em vantagem diante de um concorrente direto. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Bahia por 2 a 1, mesmo atuando em Salvador.

A vitória no clássico fortaleceu o Cruzeiro, mas deixou problemas para Artur Jorge. O treinador terá de modificar pelo menos quatro peças: William, Lucas Villalba e Matheus Pereira cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto João Marcelo está lesionado.

O zagueiro sofreu uma lesão no joelho direito diante do Atlético-MG, precisará passar por cirurgia e não voltará a jogar nesta temporada. Com isso, Fabrício Bruno deve recuperar a titularidade e formar a dupla de defesa com Jonathan Jesus.

Nas laterais, o experiente Fagner aparece como principal alternativa para substituir William pela direita. Do outro lado, Gabriel Rojas e Matías Viña disputam o lugar ocupado por Villalba nos compromissos recentes.

A ausência do meia Matheus Pereira exige uma solução também na construção das jogadas. Bruno Rodrigues, Wesley e Matheus Henrique estão entre as opções. A escolha poderá alterar o posicionamento de Gerson, que pode atuar mais próximo do ataque.

Além das baixas entre os titulares, Luis Sinisterra, Gabriel Pec e Felipe Morais seguem fora por problemas físicos. O cenário obriga Artur Jorge a reorganizar a equipe justamente em uma partida que pode ampliar a margem de segurança na disputa continental.

O Cruzeiro também precisa administrar o risco de novas suspensões. Dez jogadores chegam pendurados, entre eles Otávio, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gerson, Lucas Romero não - os demais nomes da lista incluem Lucas Silva, Kaio Jorge e Keny Arroyo. Quem receber o terceiro amarelo ficará fora do compromisso seguinte pelo Brasileirão, contra o Palmeiras.

O Bahia chega a Belo Horizonte com uma situação mais favorável na montagem da equipe. O técnico Rogério Ceni não tem jogadores suspensos e recupera Kanu, que cumpriu punição na vitória sobre o São Paulo.

O retorno reabre a disputa por uma vaga ao lado de David Duarte. Marco Moreno começou a partida anterior e também é opção, enquanto Kanu busca reassumir o posto em mais um confronto direto fora de casa. Com quatro pontos de desvantagem para o Cruzeiro antes do duelo, uma vitória no Mineirão aproximaria os clubes e manteria o Bahia na perseguição às posições que dão acesso direto à fase de grupos da Libertadores.

Na preparação, Ceni trabalhou a manutenção da posse de bola, a construção em espaços reduzidos e situações de superioridade numérica no ataque. A comissão técnica também utilizou vídeos para analisar o adversário e orientar os ajustes.

O goleiro Léo Vieira permanece em tratamento e é desfalque. Ronaldo deve seguir entre os titulares, enquanto o ataque tem como opções principais Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x BAHIA

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Matías Viña); Zé Lucas, Lucas Romero e Gerson; Bruno Rodrigues (Matheus Henrique), Kaio Jorge e Keny Arroyo. Técnico: Artur Jorge.

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).