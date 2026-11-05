Botafogo e Vasco se aproximam de permanência na Série A do Brasileirão

O Vasco começou a rodada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e tinha pela frente um adversário que luta por vaga na Libertadores, fora de casa. O Cruz-Maltino saiu atrás no placar com gol de Mendoza, mas reagiu no segundo tempo com três gols em seis minutos. Aguirre, contra, empatou, enquanto Bruno Duarte e Gabriel Pereira completaram o placar.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Vasco chegou 41 pontos, mas segue na 13ª colocação. Mesmo assim, reduziu o risco de rebaixamento para 2%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Cruz-Maltino, agora, muda o foco para a Copa do Brasil e enfrenta o Palmeiras, no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal.

Já o Botafogo, por sua vez, entrou em campo logo em seguida. Jogando em casa, o Glorioso marcou o único gol da partida aos 19 minutos do primeiro tempo, com Edenílson, e venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos. Na etapa final, o Alvinegro se defendeu da pressão do time mineiro e assegurou o triunfo. Foi a segunda vitória em sete jogos sob o comando do técnico Tite.

Com a vitória, o Botafogo saltou para a 11ª posição da tabela com 42 pontos, cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com isso, reduziu o risco de queda para 1.5%, de acordo com a UFMG. O Alvinegro volta a campo no dia 18, às 21h30, contra o Corinthians, fora de casa, em confronto direto para alcançar o "número mágico" de 45 pontos.