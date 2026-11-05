Alan Jones, campeão da F1 em 1980, morre aos 80 anos

Às vésperas da realização do GP São Paulo, a Fórmula 1 perdeu um campeão mundial. Na noite de quarta-feira, o australiano Alan Jones, campeão da temporada de 1980, morreu aos 80 anos.

A informação foi confirmada pela própria F1 em comunicado divulgado nas redes sociais e que contou com o depoimento do presidente e CEO da categoria (Federação Internacional de Automobilismo), Stefano Domenicali.

"Estou profundamente entristecido pelo falecimento de Alan Jones, um verdadeiro gigante do nosso esporte e um piloto extraordinário. Alan foi um competidor formidável, um líder nato e um ícone que inspirou gerações de fãs, particularmente em sua amada Austrália", disse.

"Seu lugar na história da Fórmula 1 está assegurado, não menos por ter conquistado para a Williams seus primeiros Campeonatos Mundiais de Pilotos e de Construtores em 1980, um momento decisivo para a equipe e para o nosso esporte. Mas, além das conquistas na pista, Alan será lembrado por seu caráter, sua paixão e a marca duradoura que deixou na Fórmula 1", acrescentou.

A causa da morte não foi divulgada, mas a imprensa australiana relatou que recentemente o ex-piloto recebeu um diagnóstico de câncer. Ele deixa a mulher e seis filhos.

Campeão em 1980 pela Williams, Jones foi o último australiano a alcançar o topo do mundial de pilotos. Durante a trajetória na Fórmula 1, ele acumulou 12 vitórias e 24 pódios.