CR7 x Messi: despedida de craques das seleções destoa e vai da idolatria à melancolia

A eterna disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganhou mais um capítulo na manhã desta quinta-feira. O craque português anunciou a aposentadoria da seleção por intermédio de um vídeo nas redes sociais, um cenário frio na comparação de como o argentino se despediu da Argentina.

Cristiano Ronaldo leu um discurso de cinco minutos. O camisa 7 estava só em uma sala e agradecia pelo período, enquanto imagens da trajetória se sobrepuseram ao astro na publicação desta manhã nas redes sociais.

Em contrapartida, Messi se despediu diante de 80 mil pessoas no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e ao lado de emocionados companheiros. O capítulo final foi coroado com um gol de pênalti no amistoso contra Benin, que terminou com vitória argentina por 3 a 0.

Segundo a imprensa portuguesa, o adeus foi antecipado a fim de evitar a convocação para os jogos da Liga das Nações deste mês de novembro. O clima nos bastidores para Cristiano Ronaldo na reta final contrastou com o adeus de idolatria direcionado a Lionel Messi.

O português envolveu-se em um atrito com o técnico Jorge Jesus e chegou a abandonar a concentração da seleção, após julgar que o treinador descumpriu um combinado prévio de gestão física.

Cristiano Ronaldo aqueceu durante 30 minutos para entrar no segundo tempo da partida contra a Noruega, mas não foi utilizado por Jesus.

Como consequência da escolha e das declarações posteriores do treinador, o camisa 7 português abandonou a concentração em meio à janela de jogos da Liga das Nações. O caso levou a Federação Portuguesa a multar o craque, além de suspende-lo até o fim de outubro.

Duas semanas depois veio o anúncio do adeus pelas redes sociais e a despedida com 146 gols e três títulos (Euro 2016 e Liga das Nações 2019 e 2025).

Messi, por outro lado, contou com apoio coletivo até o último minuto. Reverenciado pelo técnico Lionel Scaloni, com quem conquistou a Copa do Mundo de 2022 e duas edições da Copa América (2021 e 2024), o camisa 10 argentino se emocionou diante de torcedores e companheiros.

O choro na despedida contra Benin, ocorrida em 6 de outubro, começou ainda na chegada ao estádio do River Plate, se repetiu no hino e terminou com as lágrimas na homenagem final, com direito a um show de drones.

Não apenas Messi se emocionou, porém. Enzo Fernández foi um dos companheiros que mais choraram e exibiram a idolatria pelo craque, que, como último ato, converteu um pênalti e encerrou a história na seleção com 126 gols.