Santos recebe aval da Prefeitura de São Paulo para projetar futuro CT da base na capital

O Santos recebeu o aval da Prefeitura de São Paulo para projetar um futuro Centro de Treinamento exclusivo para as categorias de base na capital paulista. De acordo com o clube, há interesse também do poder público de viabilizar uma área que possa atender à demanda de um projeto para os novos Meninos e Meninas da Vila.

As tratativas começaram em 2024, e o Santos identificou três áreas que poderiam receber o projeto de construção.

A prioridade seria se estabelecer na região de São Mateus, porém o local ficou impossibilitado em virtude da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Há um novo estudo em andamento, e o Santos vai apresentar alternativas à Prefeitura ainda neste ano.

"Encontrar uma área em São Paulo para o novo CT da base sempre foi uma prioridade", afirma o presidente Marcelo Teixeira.

"A atual gestão seguirá trabalhando institucionalmente para avançar em seus projetos de infraestrutura e nos processos de regularização, como aconteceu no CT Rei Pelé, além da aquisição da área em São Vicente", acrescentou.

Em agosto, o clube incorporou uma área de 700 mil m² na cidade de São Vicente para construir um CT também para as categorias de base no litoral.

O terreno pertencia a uma parceira do clube e que aceitou o acordo com contrapartidas comerciais e de publicidade. Não há uma data prevista para o início das obras..