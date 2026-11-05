Federação espanhola prepara homenagens a Jesús de Miguel em rodada de LaLiga e Liga F

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), juntamente com a LaLiga e a Liga F, prestará homenagens a Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife que morreu após sofrer um choque durante uma partida.

As entidades anunciaram uma série de ações para a próxima rodada das competições, entre os dias 6 e 9 de novembro. As homenagens seguirão o lema "Sempre em nossa memória" e serão realizadas nos estádios que receberão os confrontos.

Entre as iniciativas, os jogadores titulares das equipes entrarão em campo juntos, vestindo uma camisa especial com o número 9 e o slogan escolhido. Ao lado dos árbitros, eles formarão um semicírculo, abraçados, ao redor do ponto do gramado em que ocorreu o lance. Os capitães também farão uma homenagem com flores, seguida por um minuto de silêncio e aplausos, enquanto imagens do jogador serão exibidas nos telões.

Com a bola em jogo, a primeira paralisação a partir do nono minuto também será dedicada ao atacante, em referência ao número que utilizava no Tenerife. O árbitro interromperá a partida para a exibição de um vídeo em memória do jogador. Na sequência, os atletas prestarão uma nova homenagem com aplausos antes da retomada do confronto.

O minuto de silêncio e a pausa durante os jogos também serão realizados nas demais competições nacionais organizadas pela RFEF e pela Liga F no período.

O incidente aconteceu durante a partida contra o FC Andorra, nesta terça-feira, pela segunda divisão espanhola. O atleta tinha 30 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória após se chocar com o goleiro adversário. Ele recebeu atendimento ainda no campo e foi levado ao hospital, mas não resistiu.