Mike Tyson volta a São Paulo, onde foi detido há 21 anos após agredir um cinegrafista

Mike Tyson vai estar em São Paulo entre os dias 20 e 22 de novembro. O ex-campeão mundial dos pesos pesados, hoje empresário, vai participar de vários eventos na cidade, onde em 2005 foi detido após agredir um cinegrafista em uma casa noturna.

Tyson vai estar na ExpoCannabis Brasil 2026 no estande da Futurola, promovendo a sua própria marca de produtos derivados de cannabis, a Tyson 2.0.

O "Iron Man" também vai se reunir com jornalistas em um press room, no qual o assunto principal será a participação dele na construção e expansão de marcas mundiais.

Por fim, Tyson também será homenageado pela Prefeitura pelos 40 anos da conquista do primeiro título mundial, no Kings Championship. O ex-campeão Acelino Popó Freitas e grandes nomes das artes marciais também estarão presentes, no Ginásio Mauro Pinheiro.

CONFUSÃO EM 2005

Em 10 de novembro de 2005, Tyson foi conduzido por policiais militares após se envolver em uma confusão na boate Bahamas, onde agrediu com uma filmadora o cinegrafista Carlos Melo (então freelancer do SBT) e destruiu o equipamento porque não queria ser filmado. Após o incidente, ele foi localizado e detido pela polícia na casa noturna Love Story, sendo levado a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Ele foi liberado após cerca de quatro horas de depoimento, respondendo a um termo circunstanciado por lesão corporal e dano, sem ficar preso definitivamente no país, após sessão no Fórum da Barra Funda.

ÚLTIMA VEZ NO BRASIL

Tyson esteve no Brasil pela última vez em 2011, quando participou do Programa Caldeirão do Huck, gravado no Rio de Janeiro, cantando a música "Garota de Ipanema".