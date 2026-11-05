Bradesco anuncia patrocínio à Haas, de Rafael Câmara, e aumenta presença de bancos na F-1

O Bradesco anunciou nesta quinta-feira, 5, que irá patrocinar a escuderia Haas na Fórmula 1 a partir de 2027. O banco assumirá um espaço no carro da equipe norte-americana, que abriga o brasileiro Rafael Câmara.

O anúncio foi feito em um camarote no Autódromo de Interlagos, onde será realizado neste fim de semana o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, marcando a estreia de Rafa Câmara na categoria. O Bradesco também é um dos patrocinadores de Câmara.

Nos últimos dias, nas redes sociais, o Bradesco deu dicas do que estava por vir. Uma das publicações revelou um logo diferente que fazia alusão à logomarca da Haas.

"A parceria com a TGR Haas F1 Team marca um momento extraordinário na projeção da marca Bradesco no mais alto escalão do esporte global. A Fórmula 1 personifica inovação, precisão tecnológica, alta performance e sofisticação, tudo isso conectado à autêntica emoção dos fãs - valores e atributos que refletem diretamente nossa governança e visão de longo prazo no Banco Bradesco. Além disso, essa aliança fortalece nosso compromisso contínuo com o futuro do automobilismo brasileiro, apoiando de perto o talento em ascensão de Rafael Câmara e impulsionando as novas gerações de pilotos do país. Estamos imensamente orgulhosos de iniciar esta jornada ao lado de Ayao Komatsu e de toda a equipe, conectando nossa instituição a milhões de fãs apaixonados por automobilismo no Brasil e no mundo", afirma José Ramos Rocha Neto, Vice-Presidente Executivo do Bradesco.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Banco Bradesco como parceiro da TGR Haas F1 Team", disse Ayao Komatsu, chefe da equipe TGR Haas F1 Team. "A entrada do Bradesco na Fórmula 1 pela primeira vez marca um marco empolgante para eles como marca líder, e temos orgulho e estamos animados por eles terem escolhido começar essa jornada conosco. Esta é uma oportunidade de construir uma parceria que aproxima o banco dos fãs por meio do esporte e de seu apelo internacional cada vez maior. Estamos ansiosos para construir um relacionamento forte com o Bradesco enquanto corremos na próxima temporada e para criar novas oportunidades dinâmicas voltadas para os clientes em todo o mundo."

Recentemente, o Bradesco assumiu os naming rights da Stock Car, substituindo o banco BRB.

Além da Stock Car Pro Series, o Bradesco também dará nome à TCR Brasil, TCR South America e Fórmula 4 Brasil, categoria de monopostos credenciada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que concede pontos para a superlicença, necessária para chegar à Fórmula 1.

Além de Rafa Câmara, o banco patrocina individualmente os irmãos Léo e Rafael Reis, que aceleram na Stock Car, e Heitor Dall'Agnol, da Eurocup-3, uma categoria paralela à Freca (Fórmula Regional Europeia).

'GUERRA' ENTRE BANCOS

A investida do Bradesco é mais uma do setor de bancos na categoria máxima do automobilismo. O Revolut dá os naming rights à Audi, equipe do também brasileiro Gabriel Bortoleto.

O Nubank estampa sua marca nos carros da Mercedes, equipe do campeão de 2026, Kimi Antonelli. A escuderia alemã até faz uma exposição durante essa semana no Nubank Parque, casa do Palmeiras, temática da Fórmula 1.

O PortoBank, da seguradora Porto Seguro, patrocina a McLaren, que levantou o título por equipes e construtores no ano passado na F1. E o Santander tem uma parceria de patrocínio com a própria Fórmula 1. Entre os internacionais, o Barclays, banco inglês, patrocina a Williams.