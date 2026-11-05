F-1: Hamilton escancara clima pesado na Ferrari em primeira entrevista em Interlagos

Em segundo no Mundial de Construtores e com duas vitórias no ano, a Ferrari ainda assim está em crise. E Lewis Hamilton não escondeu sua insatisfação com o mais novo embate na pista que teve com Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, na última semana, no GP do México de Fórmula 1.

No primeiro contato com a imprensa em Interlagos na semana do GP de São Paulo, o heptacampeão e maior vencedor de corridas da história da categoria falou sobre o incidente e disse que o monegasco "pega mais pesado" com ele na pista.

"Sim. Eu vejo o que vocês veem. Em Singapura, ele estava totalmente por dentro na Curva 1, tinha conquistado a liderança, e aliviou. Foi definitivamente diferente", disse Hamilton, em Interlagos.

"Mas, quero dizer, se você olhar para os companheiros de equipe, foi a mesma coisa com Sebastian (Vettel). Foi a mesma coisa com Carlos (Sainz)."

"Naturalmente, eu estava frustrado, e ainda estou frustrado. Então, conversas precisam acontecer. Nós as teremos quando o tempo permitir. Tivemos uma oportunidade de vencer pela equipe. A equipe fez um trabalho tão incrível ao trazer melhorias este ano, e acho que eles fizeram um trabalho incrível. Marcamos mais pontos do que qualquer outra equipe nas últimas três ou quatro corridas. Poderíamos facilmente ter conseguido uma dobradinha, então definitivamente temos que trabalhar para garantir que isso não aconteça novamente."

Na ocasião, Hamilton largou na pole position no GP do México, enquanto Leclerc saiu em terceiro. O monegasco avançou para cima do companheiro logo nas primeiras curvas, cortou caminho para assumir a liderança e fez com que o inglês visse Max Verstappen, que acabou vencendo a prova, ultrapassá-lo. Leclerc acabou punido em 5 segundos pela manobra, e a Ferrari perdeu a chance de vencer.

"É uma questão de respeito", reclamou Frederic Vasseur, chefe da equipe, pelo exagero de seus pilotos em brigar por posição e um tanto frustrado com seus pilotos 'jogando fora' uma vitória que parecia clara. "O traçado da pista certamente não está ajudando, porque, se você observar, nos últimos dois anos tivemos esse tipo de problema. Mas isso não pode ser uma desculpa", disparou o dirigente.

Mesmo dizendo que ainda ia falar com Leclerc, Vasseur deixou claro a culpa do monegasco. "Sinceramente, estou um pouco frustrado, porque acho que demos um passo importante em termos de desempenho nas últimas duas provas, e fizemos dobradinha na curva 4. Não me lembro da última ultrapassagem no México, talvez no final dos anos setenta", cutucou.

E foi além: "Quando você está em primeiro e segundo lugar na curva 4, você não imagina que não vai ganhar a corrida. É muita frustração para mim, mas eu não sou o mais importante. Acho que é muita frustração para as duas mil pessoas que trabalham no projeto. Preciso de tempo para digerir isso."

A briga entre os pilotos já vem de outras provas na temporada. No GP da Holanda, o monegasco era mais lento e segurou o rival por muito tempo, sem que a direção tomasse uma decisão, enquanto na Itália, a relação azedou de vez quando Leclerc 'jogou' o companheiro para fora da pista ao impedir a ultrapassagem na largada e admitiu que "foram longe demais", enquanto o heptacampeão jogou toda a culpa para o outro lado. Também travaram grande batalha na China.

Hamilton mostrou seu descontentamento ainda pelo rádio, dizendo que a Ferrari "teria problemas" com a atitude do companheiro. No fim, ainda mostrou todo seu descontentamento. "Precisamos ter conversas sérias nos bastidores", cobrou, dizendo que Leclerc "precisa ter maturidade".

"Acho que o mais importante a lembrar, e que talvez venha com a idade, é que cada decisão que você toma no carro impacta todas as pessoas que trabalham nos bastidores para toda a equipe", destacou Hamilton. "Portanto, trabalhar em equipe faz parte do nosso trabalho e do nosso contrato. Temos de trabalhar em equipe, o que poderíamos ter sido feito facilmente hoje. É uma pena ver essa situação se deteriorar, isso só não vai continuar se medidas forem tomadas, se uma conversa séria e profunda for realizada. Já tive disputas acirradas com companheiros de equipe no passado e nem sempre conseguimos acertar, mas nove em cada dez vezes deveríamos ser capazes."

Leclerc admitiu que mereceu a punição, mas optou por não achar culpados pelo incidente. "Acho que nenhum de nós conseguiu fazer a curva direito. Não sei se o objetivo do Lewis era que eu ficasse com o terceiro lugar, mas, tendo um Red Bull em segundo, achei que valia a pena tentar manter a posição e ver o que acontecia. Foi o que eu fiz", se defendeu.

O monegasco ainda destacou com o incidente faz parte das corridas. "Eu também poderia estar chateado com a forma como ele me empurrou para fora da pista na saída da curva 1."