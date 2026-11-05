'Ele tem talento para ir bem': Câmara ganha benção de campeões antes de estreia em Interlagos

O brasileiro Rafael Câmara recebeu elogios de dois dos principais nomes da Fórmula 1 antes de sua estreia na categoria, no GP de São Paulo, em Interlagos, neste fim de semana. Max Verstappen e Fernando Alonso destacaram o talento do piloto e deram conselhos para que ele consiga lidar com a pressão de correr diante da torcida brasileira.

Bicampeão mundial, o espanhol ressaltou que a estreia na Fórmula 1 em seu próprio país pode representar um desafio adicional, mas afirmou que Câmara tem capacidade para apresentar um bom desempenho.

"É claro que, quando você faz sua estreia na Fórmula 1 no seu país, pode haver bastante pressão. A primeira coisa é fazer o seu trabalho dentro do carro. Ele tem talento e tudo para ir bem na Fórmula 1. O importante é começar com o pé direito", afirmou Alonso, em coletiva nesta quinta-feira, 5.

Max Verstappen, tetracampeão mundial, também aconselhou o brasileiro a aproveitar a oportunidade e destacou que a experiência pode ser importante para sua preparação para a próxima temporada. O espanhol lembrou que Câmara terá a chance de começar a conhecer o carro e se adaptar à categoria, sem a necessidade de uma cobrança excessiva por resultados imediatos.

"Ele precisa aproveitar o momento. No Brasil, pode ser difícil, porque há muitos pilotos campeões e uma grande expectativa. Para ele, é uma boa oportunidade, já que vai correr no ano que vem e poderá começar a entender o carro. Não deveriam colocar pressão sobre ele, porque tem talento. Se fizer tudo certo, vocês poderão ter outro grande piloto brasileiro na Fórmula 1", declarou o holandês.

A participação em Interlagos representa um passo importante na trajetória de Câmara, que lidera o campeonato da F2 a duas rodadas do fim, porém existe a possibilidade de ambas serem canceladas, já que estão programadas para este mês e dezembro no Catar e Emirados Árabes, países afetados pela guerra no Oriente Médio.

O brasileiro de 22 anos foi confirmado recentemente como piloto da Haas para 2027. Porém, com a saída prematura de Esteban Ocon da equipe norte-americana após problemas de relacionamento com a diretoria do time, ele correrá em Interlagos.