Chefão da Haas elogia maturidade e calma de Câmara e alerta: 'Foco é gerenciar expectativas'

A jornada de Rafael Câmara na Fórmula 1 começa neste fim de semana com o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. E a principal tarefa para a Haas, equipe que o brasileiro vai defender, é gerenciar as altas expectativas que são depositadas pelo próprio piloto, fãs e time, segundo Ayao Komatsu, chefão da escuderia norte-americana.

"O nosso foco principal é gerenciar as expectativas e criar um ambiente em que ele possa focar no que faz de melhor, que é pilotar e fazer o que ama. A atitude e a consciência dele são incríveis. Ele se diverte, claro, mas é muito profissional e focado. Então queremos manter as coisas assim, simplificar tudo e deixá-lo continuar sendo o piloto natural que ele é, com esse feeling impressionante. É isso o que faremos neste fim de semana", afirmou Komatsu durante sessão com a imprensa após o anúncio de patrocínio do Bradesco à Haas.

Komatsu relembrou os testes realizados em Portimão que foram crucias para a decisão sobre qual piloto assumiria a titularidade da Haas na próxima temporada. Câmara batalhou com o japonês Ryo Hirakawa e com o italiano Leonardo Fornaroli, e convenceu o chefe da equipe de que merecia a vaga.

"Quando trabalhei com ele na disputa para conseguir a vaga do próximo ano, fiquei muito impressionado. Ele tem 21 anos, mas o profissionalismo, a calma, como ele lidava com a pressão e a consciência que tinha sobre o ambiente de alto desempenho que precisava criar por conta própria eram incríveis. Achei muito maduro, especialmente para a idade dele. E quando ele começou a correr, a velocidade natural dele era evidente e impressionante; algumas das voltas que ele conseguiu fazer foram absolutamente sensacionais. Foi um prazer descobri-lo no cenário de testes e depois trabalhar com ele. Não gosto de dizer que foi uma escolha fácil, porque a concorrência fez um trabalho muito bom...", explicou Komatsu.

Para o japonês uma das características principais de quem trabalha em sua equipe é compreender e absorver a mentalidade de "ganhar e perder juntos".