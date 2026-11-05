Entre recordes e títulos: o legado de Cristiano Ronaldo em 23 anos pela seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo encerrou sua passagem pela seleção portuguesa. Após uma 'última dança' na Copa do Mundo de 2026 e uma breve participação na Liga das Nações, em setembro, o atleta anunciou, em vídeo publicado no Instagram, o fim de seu ciclo pela equipe nacional. Com um desfecho melancólico pela forma como sua saída se deu, o eterno camisa 7 de Portugal deu novo significado ao que é ser ídolo de um país no futebol. Foram 23 anos de seleção e mais de sete recordes estabelecidos no período.

Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o franzino Ronaldo vestiu pela primeira vez a camisa de Portugal. Em 2003, aos 18 anos, o camisa 7 entrou em campo na vitória dos europeus por 1 a 0 sobre o Cazaquistão. De lá até 2026, o craque se tornou o maior artilheiro da história das seleções masculinas, com 146 gols, e o jogador com mais partidas por um país, com 234 jogos.

Em Copas, o jogador estreou em 2006, aos 21 anos, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da seleção portuguesa. O atleta seguiu como presença constante nas convocações e, com o passar do tempo, tornou-se o grande símbolo da equipe. A regularidade foi tamanha que Ronaldo alcançou os 100 jogos por Portugal com apenas 27 anos, 8 meses e 11 dias, tornando-se o mais jovem a atingir a marca pela seleção.

Mesmo com a qualidade do craque em campo, Portugal nunca conseguiu chegar a uma final de Copa do Mundo durante o período em que o camisa 7 defendeu a seleção. Ao longo de 20 anos, o atacante participou de seis edições do torneio e, em 2026, tornou-se o primeiro jogador a marcar em todas elas.

Com 11 gols, superou Eusébio e assumiu o posto de maior artilheiro português na história dos Mundiais. As 27 partidas disputadas também o colocaram como o jogador de Portugal com mais atuações na competição. Aos 41 anos, tornou-se ainda o português mais velho a marcar em uma Copa do Mundo.

A primeira grande conquista de Ronaldo pela seleção portuguesa foi a Eurocopa de 2016. Na final contra a França, o camisa 7, que tinha três gols no torneio, teve de deixar o campo após sofrer uma lesão. Em meio ao choro, o atleta saiu do gramado e auxiliou o técnico Fernando Santos a comandar a equipe, quase como um auxiliar.

Ao fim, Éder balançou as redes na prorrogação e a partida terminou em 1 a 0 para Portugal. Ronaldo também encerrou sua trajetória na competição como recordista de partidas em fases finais, com 30 jogos, e maior artilheiro da história do torneio, com 14 gols.

A conquista da Eurocopa não foi o último título do camisa 7 com a seleção portuguesa. Três anos depois, em 2019, Portugal venceu a Holanda por 1 a 0 na final e conquistou a primeira edição da Nations League, disputada no Porto.

Seis anos depois, Ronaldo voltou a levantar a taça. Na decisão contra a Espanha, em 2025, marcou o gol de empate por 2 a 2. Após a igualdade persistir na prorrogação, Portugal venceu nos pênaltis por 5 a 3 e conquistou seu segundo título da competição.

RECORDES DE CRISTIANO RONALDO PELA SELEÇÃO PORTUGUESA

Mais jogos por uma seleção masculina: 234 partidas.

Maior artilheiro da história das seleções masculinas: 146 gols.

Mais jogos por Portugal em Copas do Mundo: 27 partidas.

Maior artilheiro de Portugal em Mundiais: 11 gols.

Único jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Mais jogos na Eurocopa: 30 partidas.

Maior artilheiro da história da Eurocopa: 14 gols.

Jogador português mais jovem a atingir 100 partidas pela seleção: 27 anos, 8 meses e 11 dias.

Jogador mais velho a defender Portugal: 41 anos e 7 meses.

Jogador mais velho a marcar por Portugal: 41 anos e 147 dias

CAMPANHAS DE CRISTIANO RONALDO EM COPAS DO MUNDO

2006 (Alemanha): 1 gol; Portugal terminou na quarta colocação.

2010 (África do Sul): 1 gol; Portugal foi eliminado nas oitavas de final.

2014 (Brasil): 1 gol; Portugal caiu na fase de grupos.

2018 (Rússia): 4 gols; Portugal foi eliminado nas oitavas de final.

2022 (Catar): 1 gol; Portugal caiu nas quartas de final.

2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 3 gols; Portugal foi eliminado nas oitavas de final.